Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 25 de abril al 2 de mayo)

Hola a todos.

En primer, lugar quiero presentarme. Soy Álvaro Gallardo Estrella, un oyente vuestro y madridista (no sé qué fue antes). Desde que tengo uso de memoria me entretengo y divierto con la radio, y la radio, en mi caso, es sinónimo de Tiempo de Juego.

Recuerdo mis viajes desde Jaén hasta el pueblo de mi padre escuchando a Pepe y sus anuncios (Puritos Reig; Bodegas Bocopa, los vinos de España, los vinos de Europa; el sorteo de la ONCE y sus duendecillos, y un largo etcétera). Jugaba al FIFA retransmitiendo como Manolo Lama; cuando alguien se atrasaba preguntaba a José Francisco cuánto le quedaba y mi vida se iba llenando cada vez más de anécdotas vuestras que hacía mías.

Al acabar al instituto me tuve que ir a Málaga para estudiar Medicina. En ese momento descubrí vuestras locuras de la Super Bowl (al principio las escuchaba al día siguiente y con el paso del tiempo en directo).

El gran terremoto de 2010 me pilló en Oulu (Finlandia) durante mi estancia Erasmus. Fue, sin entender en aquel momento muy bien por qué, uno de los momentos de más inseguridad de mi vida. El pensar que mi relación con vosotros terminaría para siempre me dejaba un gran vacío. Por suerte, todo se solucionó en la Cadena COPE.

Mi vida siguió evolucionando a la vez que vuestro equipo: dos veranos en la clínica del doctor Orava en Turku (famoso por tratar lesiones tendinosas de deportistas de todo el mundo, entre ellos del F.C. Barcelona); licenciatura acabada y exilio elegido en Alemania. En paralelo, Juanma Castaño se hacía con la dirección de El Partidazo llegando al liderazgo en su franja horaria; Tiempo de Juego se hacía también con el primer puesto; dábamos la bienvenida al equipo a Andrea ‘Superpeláez’, Miguelito, Nacho Pla y tantos otros; y debía decirle adiós a ‘familiares desconocidos’ como José Francisco Pérez Sánchez o Radomir Antic.

Y llegó el maldito 17 de septiembre de 2023. Domingo en el que me levanté temprano (sonó el despertador de nombre Carla pidiendo a gritos que fuera su papá) y me metí en la página de MARCA. En primer plano la foto de la Leyenda y el anuncio de su partida (que no muerte). No supe que decir. Simplemente se lo comenté a mi mujer, que me dio el pésame. Por supuesto, ese día escuché todo el programa intentando contener las lágrimas que querían homenajear a ese Leonardo Da Vinci del siglo XX y XXI (no conozco a nadie tan excepcional en tantas facetas distintas). Esa semana escuché todos los audios de Tiempo de Juego y de El Partidazo intentando dar fuerzas a mi familia radiofónica. He de decir, con respeto y admiración, que no he escuchado una radio con tanta calidad como la de esos días.

Aquí me tenéis. En Núremberg como traumatólogo especializándome en rodilla (para cualquier duda, podéis contactar conmigo) y yendo al trabajo con vuestros podcasts. Tenía pensado acercarme a Múnich para ver el partido de semifinales de Champions y poder conocer a Manolo Lama y Miguelito; por desgracia, no he podido conseguir entrada. Si quieren antes, o después del partido, acercarse a Núremberg sería para mí un placer enseñárselo.

Para acabar, sólo quiero ponerme a vuestra disposición si necesitáis cualquier información sobre traumatología o Alemania, o si puedo ayudaros para la Eurocopa del 2024.

Seguid trabajando y siendo como sois porque hacéis muy feliz a mucha gente. Perdonad por las posibles faltas de ortografía, pero me peleo con un teclado alemán.

Un saludo muy fuerte.

Álvaro Gallardo Estrella

¡Hola, Hola!

Encantado de saludaros. Soy un fiel oyente desde hace muchísimos años (desde la otra cadena) y, como con tantas personas, formáis ya parte de la banda sonora de mi día a día. El motivo por el que os escribo es para alzar la voz como aficionado del club de mi tierra ante una situación límite. Soy de Vélez-Málaga, tierra de futbolistas como Manolo y Fernando Hierro, Esteban Vigo o Javi Guerra.

Nuestro club, el más antiguo de la provincia de Málaga y ya centenario, acaba de descender a Tercera RFEF y está al borde de la desaparición. Tanto es así que los propios aficionados se organizan para dar de comer a los jugadores (ver noticia aquí) que no han cobrado en toda la temporada. Los inversores suecos que tenía el club se largaron, con ellos todos los futbolistas y ahora tenemos un inversor argentino que no ha puesto nada de dinero y están jugando con juveniles. El actual entrenador es Catanha, quien fuera futbolista del Málaga, entre otros.

Sé que tenéis una programación muy completa, pero para un club así nos ayudaría mucho tener un pequeño espacio durante algún programa y que podamos dar voz a este problema, quizás así alguien se fije en este club y en esta tierra tan maravillosa para que no se eche por tierra la historia de un club que lleva desde 1922 compitiendo.

¡Muchas gracias de antemano!

Saludos

Jaime.

Buenas equipo.

Esta tarde he estado como público viendo el programa en directo con mi mujer. Solo deciros que lo he pasado genial. Mi mujer no tanto, porque no le gustan los deportes lo más mínimo y la pobre se ha tragado 4 horas de programa y encima pachucha, pero era mi regalo de cumpleaños y no le ha quedado otra que aguantar.

Solo quería deciros lo que no he sido capaz de deciros personalmente por vergüenza y por no interrumpiros y es que os quiero agradecer tantas y tantas horas de compañía y buenos ratos que me habéis dado todos los del equipo de deportes de COPE y antes de la ‘otra’ emisora, en los últimos, vamos a poner solo 20 años para no parecer más viejos de lo que somos. Sois parte de mi día a día y os aprecio muchísimo.

Ya siento no haberme podido quedar más tiempo, pero vivimos en Burgos y había que hacer camino porque mañana toca diana a las 5 y hay que estar en buen estado.

Un beso y un abrazo muy grande. ¡¡¡¡¡¡Sois los mejores!!!!!!

¡¡¡¡Gracias de todo corazón!!!!

Hola.

Os escribo desde A Coruña para comentaros que efectivamente aquí a los centollos/as pequeños se les llama bruños y pateiros.

Gracias por cuanto nos entretenéis!!

Saludos