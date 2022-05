Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 28 de abril al 5 de mayo)

Buenas tarde, El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego. Antes de nada, enhorabuena por los programas. No os imagináis la compañía y felicidad que nos transmitís.

Envío este mail, especialmente a Ángel García. El motivo es que escuché el pasado lunes noche, que Rafa Nadal jugaría siempre en horario de 16:00 horas (turno de día) y me llevé un palo gordo (tanto como para enviar este mail... jajaja).

Y es que hace meses, 3 amigos sacamos entradas para ir a ver los cuartos de final el viernes 6, pero turno de noche, con la esperanza de poder ver a Rafa. ¿Conoces algún sitio en el que gente con entradas intercambien turnos para ver al tenista que siguen? Aunque entiendo que en Madrid va a ser difícil, igual hay manera y alguien que prefiera ver a Novak, Tsitsipas… que caigan en turno de noche, están dispuestos a cambiarlo.

¡Mil gracias de antemano por la ayuda!

¡¡Un abrazo, y enhorabuena por tu Racing!!

PD: El regalo de mi cumpleaños ha sido también una entrada de semifinal de Roland Garros, semifinal 2 (19:00). Por favor, no me digas que tengo también muchas posibilidades de palmar y no ver a Rafa... O cómo podría arreglarlo.

Buenas noches.

Se puede culpar al Atlético por no hacer pasillo, pero desde hace 15 días se lleva calentando por parte de la prensa madrileña y también madridista este tema. Y si no ver el video que ha grabado Roncero hoy en AS faltando al respeto a toda la afición del Atleti. Aquí hay culpa de todos y más de los que lo calientan.

Saludos. Carlos Álvarez.