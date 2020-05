Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 30 de abril al 7 de mayo)

Muy buenas Paco.

Acabo de oírte, mientras hacía deporte, y la compañera se quedó corta, aunque se ha explicado bien claro. Como ejemplo te dejo muestras de las magníficas mascarillas ‘artesanas’. La primera, de ‘’diseño propio’, encargada al proveedor de bañadores de mi Club, y la segunda, hecha de retales de uniformes. Las quirúrgicas las están empezando a repartir ahora, pero no en número suficiente, y hoy mi Asociación Profesional, AUGC me ha comunicado que la Junta de Andalucía piensa hacernos tests serológicos. Esperemos que Marlaska no los pare.

Respecto a los turnos que tenemos, me sorprende que te sorprenda, que estamos a años luz de cualquier Cuerpo Policial digno. En cuanto a denuncias, aunque la población está bastante concienciada, existe un pequeño porcentaje que no, y hay que perseguirlo, pues nos va la salud y la vida en ello. Y sí, en lo que llevamos de Estado de Alarma tengo para escribir un libro.

Tu 'compi' Cristina, a la que he oído infinidad de noches, ha pegado un 'pelotazo' con el Cuartel del Mar. Me alegro por ella y por mi pueblo, Chiclana. Te dejo alguna fotos, y enlaces donde te explican el lugar histórico que es, por la Casa Cuartel que hubo, y por el punto mágico de La Batalla de Chiclana de 1.811. Te dejo también el libro que relata las historias de un guardia allí destinado, tío-abuelo de mi mujer.

Pues nada, espero haberte sido útil y cuando quieras más versiones de la realidad pues aquí tienes a un servidor.

P.D. Como socio del Cádiz que soy, lo de Fali Jiménez una lástima. Si doy con él, lo convenzo fijo.

Saludos.

Antonio Montero.

Guardia Civil.

Buenas Jorge.

Soy Jose, el chico ciego con el que hablaste la semana pasada, que comete el gran pecado de que le gusta salir a hacer deporte. Por si quieres sacarlo en el programa tengo aventurita para contarte.

Resulta que desde el sábado 2 de mayo, todos los días salgo a correr o con mi mujer o con mi hijo por la Dehesa de la Villa. A parte de que el primer día aquello parecía una manifestación, el resto de días todo iba normal. Pero tras seis felices días en que la gente paseaba, corría o iba con la bici por esos caminos, algo ha cambiado esta tarde. Resulta que en las entradas que tiene la Dehesa no había ninguna indicación, ni valla ni nada similar, pero en el centro, en un cruce de caminos donde está la fuente que todos los del barrio conocemos como ‘la fuente de la Tomasa’, y en la cual muchos paramos a beber o a coger agua, estaba la policía municipal, echándonos fuera. Yo le pregunté al municipal que me llamó la atención, por qué durante seis días se había permitido circular por esos caminos y de pronto ya no se podía, cuando son caminos anchos que permiten perfectamente guardar las distancias. Naturalmente no encontré respuesta porque cuando algo no tiene sentido es difícil que tenga respuesta.

Sabiendo que no tendría éxito, le expliqué lo complicado que era ir dos personas en paralelo cogidos con una cuerda y medio rápido por la acera corriendo, pero al municipal, que por descontado cumplía órdenes, no le despertó interés el tema.

He estado mirando cómo de lejos están las calles de Madrid que han peatonalizado para este fin de semana, pero para llegar a la más cercana tengo que hacer casi una media maratón, por no hablar de lo masificada que a buen seguro estará y de que para eso hay que ir por las aceras.

Por tanto, mi gozo en un pozo, cuando hasta hoy salía de mi casa y a unos 800 metros tenía caminos para poder correr a gusto sin molestar a nadie, mañana tendré que ir dejándome las rodillas con los pivotes de las aceras.

Me llamó también la atención que nos echaban a los que íbamos corriendo o andando, y por tanto cumpliendo la orden ministerial, y, sin embargo, a los que estaban parados por ahí sentados en bancos, es decir, no cumpliendo, no los echaba nadie.

Me llama también la atención que el Ayuntamiento de Madrid esté restringiendo hoy lo que permitía hace una semana, cuando casualmente hoy se le ha negado el pase a la fase 1.

Ya había perdido la esperanza del todo en el gobierno, y en las regulaciones ilógicas, pero para una institución que quedaba medio razonable, hoy también la he perdido.

Un saludo y gracias por vuestra atención.

José Rodríguez Míguez.

Hola, buenas tardes.

Por echaros un cable, a modo resumen y para que lo entendáis. Siendo ingeniero y sin ser especialista en este tema, os cuento a grandes rasgos sobre lo de los protocolos de las peluquerías.

En cuanto a los protocolos de las peluquerías, el gobierno no puede poner un protocolo porque cada peluquería posee unas características especiales, depende del local, del tamaño, de su distribución interior, de si es unisex o de servicio a un solo sexo, del número de trabajadores.

Así que, lo normal, que el peluquero/a por su cuenta deberá hablar con la empresa de riesgos laborales que le asiste para que le haga un informe y que le dé una serie de criterios a seguir las recomendaciones y obligaciones del gobierno. Lo que se suele denominar ‘servicios de prevención ajeno’ (riesgos laborales) a la empresa y que si no creo recordar mal es obligatorio tenerlo.

Si eres autónomo sin personas a tu cargo no es obligatorio tener empresa ajena de servicios de prevención de riesgos laborales. Ese es el punto flaco del sistema y los que realmente están más perdidos.

Y todo esto no es para defender al gobierno, que no he visto en mi vida ninguna situación tan mal gestionada en la vida.

Un saludo, cuidaros que sois unos cracks.

Luis G.

Ingeniero Industrial.

Hola, hola.

GRACIAS por vuestro trabajo. Por lo que veo al menos y durante una larga temporada creo que como medida preventiva las mascarillas van a formar parte de nuestra indumentaria habitual diaria. Me pregunto si no es posible encontrar materiales para fabricar MASCARILLAS REUTILIZABLES que PROTEJAN EFICAZMENTE, se puedan HIGIENIZAR en casa para nuestra vida cotidiana y tengan LARGA DURABILIDAD.

Con una, dos o tres por persona (dependiendo del uso de cada uno) nos olvidaríamos de si las higiénicas duran tanto o más, si hay disponibilidad, etc.,etc. Seguro que conseguís hablar con alguien que os informe y a su vez NOS INFORMEIS al respecto. MUCHAS GRACIAS.

UN SALUDO.

José Carlos, desde ZARAGOOOZA!!!!

Buenas tardes. Soy de Cádiz, aficionado del Cádiz CF y admirador del jugador que es todo corazón, pero tiene poco recorrido porque por la misma razón si su frutero o su panadero tienen una inundación y el fontanero dicen lo mismo que él (que están en su derecho) qué pasaría ¿Y con los agricultores, los policías? No se podría comer ni el bocadillo.

En fin creo que debe pensarlo un poco.

Gracias sois los mejores y sin fútbol mejor todavía.