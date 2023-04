Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 12 al 20 de abril)

Hola a todos.

Me parece que Carletto le ha pillado la medida a Asensio. Me explico. Pensábamos todos que había que sacarlo fuera, pero pienso que él se ha dado cuenta hace tiempo de que Marco es un jugador letal. Sacándole precisamente en el momento justo de las segundas partes, porque posiblemente de titular desde el principio se dispersa.









Hace un rato, don Paco Gonzalez ha preguntado ¡a qué distancia estaba Andorra! ¡Me he sentido profundamente ofendido! ¡¡Desde el centro del mundo, esto es la puerta de la Sagrada Familia, a la frontera de Andorra hay 242 km con 637 metros y 98 centímetros!!! Si tienen dudas pregunten en la Generalitat, donde yo pasaba las facturas de la gasolina y el kilometraje. Hubo días que, por cuestiones de trabajo y debido a mi entrega y vocación de servicio al pueblo, tuve que ir ¡¡¡16 veces!!! a Andorra en el mismo dia. Perdonen el calentón, pero me han ofendido. Anda que no saber la distancia a Andorra... ¡Un saludo!