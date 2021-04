Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 23 al 30 de abril)

Buenas tardes, desconozco si este es el medio más adecuado para hacer llegar a Maldini una observación por si tuviera a bien tenerla en cuenta. Ya hice algún comentario a sus videos en YouTube sin que haya tenido alguna respuesta.

Con el fallecimiento de Maradona empecé a seguir sus comentarios en YouTube, la mayoría extremadamente acertados, pero observo con estupor que muchos de ellos, entre otros el de ayer mismo sobre el Villarreal Barcelona, los hace conduciendo en vías urbanas e interurbanas abiertas, con tráfico en algunas ocasiones intenso, desatendiendo en varios instantes el ejercicio de la conducción; en alguno de ellos lo he visto equivocarse para entrar en un camino sin salida, comentado sobre la marcha.

Mi vida profesional se ha encaminado a evitar siniestros viales, investigarlos y depurar responsabilidades. Además de peligroso es un evidente mal ejemplo que se encuentra expresamente prohibido por el reglamento general de circulación y que podría provocar accidentes.

Ruego que le hagan llegar mi comentario.

Quedó a su disposición.

Un saludo.

José María Flores.

¡¡Hola buenas!! Soy un chico de Oviedo y mi pedida fue... catastrófica, es un poco largo, pero es digno de recordar…

Mi futura (todavía no nos casamos por la pandemia y queda hasta el 2022) y yo salimos de fiesta el día anterior y la liamos bastante. Al día siguiente yo tenía preparada mi estrategia. El día de Reyes, cumpleaños de la madre, aniversario de los padres, el nuestro también lo era... Estaba bien pensado. Yo quería meter el anillo en un roscón de reyes, saber dónde estaba y darle el trozo con el anillo... ¡Inesperado vaya! Su madre no quería que yo lo comprara porque siempre lo compra ella y como es su cumple se permite. Bueno, mi siguiente plan fue meterlo en el centro del roscón, taparlo con una carta y dárselo a cortar a ella... pues tampoco. Me pillaron en la cocina intentando meterlo y como no tenía ‘compinches’ (error mío) tampoco pude.

En esas ya estaba muy nervioso, dando vueltas por el salón y sin saber que hacer. Quería hacerlo ese día por el significado. A todo esto, mi novia tirada en el sofá con una resaca de cuidar y durmiéndose. Yo intentaba que no se durmiera hablándola, mareándola un poco, pero no hubo manera así que decidí hacerlo de la única manera que veía ya que era la última oportunidad. Sin más, cogí el anillo, le dije que tenía un último regalo de reyes, ella medio dormida, la familia comiendo a su bola… y cagadito de miedo y delante de la familia me arrodillé y le dije que si se casaba conmigo...

El panorama fue el siguiente: una hermana diciendo “que se lo pide”; La madre diciendo “vaya día que llevo...” y los demás (incluida ella) callados y yo en un tierra trágame… Bueno, es que casi ni brindamos... muy cómico todo... y por eso lo recordaré y lo notaré como una anécdota buenísima. Las caras y la situación fueron un poema...

Sois los mejores un saludo!!

¡Qué sepáis que llevo desde el 2000 con vosotros y nunca cambiaré! Taluegin!!!

Hola.

Antes de todo perdonad el castellano, pero lo voy a intentar. Soy un fan vuestro que os escucha desde una pequeña ciudad de la raya gallega, cerca de Verin, y me gustaría de hacerle 2 preguntas a Poli Rincón ya que le he escuchado dudar de la honestidad del Señor Ceferin y de la UEFA en relación al Real Madrid por el tema de la Superliga.

1. ¿También estaba Ceferin por el medio cuando Sergio Ramos se cargo a Salah en la final contra el Liverpool abriendo una autopista para la Decimotercera, si no me equivoco?

2. ¿Podría decirme Poli Rincón por qué en algunos estadios de España, en determinadas ocasiones se escucha aquello de "así, así, así gana el Real Madrid”?.

Muchas gracias.