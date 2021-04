Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 16 al 23 de abril)

Buenas tardes. Me gustaría transmitirle a Pedro Martín, que tanto se ‘apasiona’ cuando oye a alguien pronunciar cualquier palabra en otro idioma diferente del español, que si puede y no le parece mal, se ‘apasione’ de la misma manera en pronunciar el catalán. Por poner unos ejemplos, PERE (PEDRO en español) no se pronuncia PERE, se pronuncia PERA. SABADELL no es SABADEL, BOSCH no es BOX, ENRICH es ENRIC, y CUCURELLA no es CUCURELA (por cierto, Paco González debe haberse hartado de corregiros). Gracias, Pere. (O sea, pronunciado Pera). Hola, buenas tardes.

Antes que nada, enhorabuena por el programa y felicidades por el liderato. Os sigo desde el principio de los tiempos y siento que sois parte un poquiiito de mi familia. Ahora, las quejas.

La primera es sobre la careta de introducción de Pepe. Me parece un poco machista que al referirse a las personas que integran el programa cuando presenta a Gemma Santos y Andrea Peláez lo haga como las chicas de Tiempo de Juego. Se da a entender que están ahí por su condición de mujer y sólo por parecer que se cumple una cuota. En mi opinión habría que presentarlas como dos miembros más del programa sin tener que nombrarlas aparte.

La segunda es sobre los resultados de Segunda B. Cuando dais los resultados lo hacéis por grupos sin diferenciar si es Liga por subir a Segunda, por subir a Primera RFEF o por permanecer en Segunda RFEF. Por favor, diferenciar bien las tres ligas que hay ahora en Segunda B.

Eso es todo.

Muchas gracias por leerme.

Un bratzo,

Juan Carlos Gutiérrez

Villalbilla (Madrid)

Hola familia!!

Soy Natalia, vivo en Madrid y soy fiel oyente de vuestro/nuestro programa desde la SER. Cada finde, me introduzco en el Mundo TJCOPE y me evado de todo. Voy por casa con los cascos, y a veces, de las risas, creo que piensan que estoy pirada...

La verdad, es que hace muchos años, en 2008, os escribí porque pasé un momento muy delicado con mi madre, un ICTUS. Vosotros fuisteis mi compañía y empezasteis a ser la de mi madre también. Eso, la fortaleció mucho, y aquí sigue formando parte de esta pandilla de locos maravillosos…

No quiero nombrar, porque me dejaría a muchos. Pero, si mencionar con especialísimo cariño a mi Pepe Domingo Castaño, al que escuchaba de pequeñita en El Gran Musical, a Paquito, Manolo, "La Churri", Jorge Hevia, al que veo a veces en el bus y no me atrevo a saludar, pero, mi debilidad es RUBÉN MARTIN. Así pues, después de felicitaros por el EGM...

Un beso a todos, Poli, Guasch, Juanma, Corro, Joseba… todos. Lo dicho, en mi, tenéis una oyente para siempre...

Muchos besos.

NATALIA FONT SABATER