Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 23 al 30 de abril)

Buenos días a Paco y a todo el equipazo de Tiempo de Juego.

Enhorabuena por vuestro trabajo porque estos fines de semana el programa está siendo espectacular, sois jodidamente grandes. Es la primera vez que os escribo, pero es que quiero contaros rápidamente lo que me ha pasado esta mañana, día cero de la famosa desescalada.

Sobre las ocho de la mañana, mientras yo dormía, ha llegado mi novia de su turno nocturno bastante nerviosa y agobiada por la cantidad de gente que se ha encontrado por la calle. Dice que por alguna zona de Oviedo le ha sido muy difícil avanzar debido a la afluencia de bicis, corredores, paseantes... que las personas no podían mantener las distancias porque era imposible, sobre todo al inicio de una pista verde en la que casi había choques entre personas.

Al llegar a casa mi novia se ha puesto a llorar desconsoladamente. Ella dice que es que le da miedo que todo se estropee y retrocedamos todo lo caminado hasta ahora. Y es así. Pero creo que también corre por su interior una clara sensación de injusticia. Injusticia porque lleva más de cincuenta días trabajando a destajo en un sector con personas de riesgo muy elevado ante esta pandemia, trabajando con una tensión a veces insoportable para evitar que nada salga mal, siguiendo cada día un protocolo nuevo y adaptándose a cada medida nueva. Llevando durante toda la jornada una mascarilla que te crea una situación de asfixia que agudece la fatiga física y mental. Por cierto, siempre la misma mascarilla porque no hay más. Preocupada no ya por no contagiarse, si no por no coger el bicho y meterlo en su lugar de trabajo. Evitando toda salida de casa que no fuese estrictamente necesaria.

Por eso la sensación de desazón que nos invade, porque a las primeras de cambio se ha encontrado a la gente invadiendo las aceras y la calzada. Estamos deseando salir a la calle a pasear, sobre todo por ella, porque es lo que más le ayudaría a desconectar del trabajo y a recuperarse mentalmente de todo esto, pero habíamos decidido esperar unos días por precaución y a la luz de los acontecimientos es lo mejor.

Entendemos que la gente necesita salir, pero creemos que ahora no es momento de ir a esas zonas concurridas donde antes hacías deporte. Ahora, es momento de salir lo imprescindible para coger aire, coger aire para poder seguir permaneciendo en casa todo el tiempo que sea necesario. Si no lo haces por ti, hazlo por los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, por el trabajador o trabajadora de supermercado que lleva jugándose el tipo desde el primer día. Recuerda que hace unos días las UCIA estaban colapsadas.

Perdón por el coñazo, no sé si tengo razón o no, pero un sábado por la mañana en estas circunstancias y mientras mi novia duerme solo os tengo a vosotros para desahogarme. Sirva esto de homenaje a todos aquellas que han estado y siguen estando en primera línea de fuego, con mención especial de los trabajadores de residencias de ancianos, de discapacitados y de salud mental.

Gracias y un bratso enorme de alguien que siempre elige la radio.

(Mi novia se llama María del Mar y yo Carlos)

Estaba oyendo lo de los posibles 5 cambios y puede ser muy bueno, pero antes hagamos esto mucho más sencillo. Hace 20 años a mi mujer (ex ahora) que ha sido deportista de selección nacional y brasileira… o sea futbolera jajaja se le ocurrió:

A PARTIR DEL MINUTO 30 DEL SEGUNDO TIEMPO, A TIEMPO REAL.

Se acabarían muchas ‘tonterías’.

P.D. Soy casi primo de Manolo Lama, jajaja, en serio.

Manuel Corpas Lama

Ahora los jugadores no podrán escupir a la hierba en los terrenos de juego. Son muy cochinos escupiendo siempre. ¿Ahora qué harán?

Estimados amigos de Tiempo de Juego:

Me ocurrió la misma situación que a este último oyente con Correos, la suerte mía es que el anti-virus lo detectó como Spam. Detalle importante para él que le suceda: estos correos suelen entrar después de las 5 de la tarde.

Saludos desde Sevilla

Me llamo Nacho Vaquero y soy un músico de Valencia.

Lo cierto es que no me identifico mucho con la ‘cuerda’ de mi sector, siempre tan críticos en función de los tiempos que corran... Y hoy, con la que está cayendo, solo silencio. Al final parece que hay poco de crítica y mucho más de, por decirlo suave, ‘Hermandad’.

"Me llama la atención esa revolución que hoy nadie pide" (Fragmento del estribillo)

‘Desde mi balcón’ es mi explosión de emociones respecto a la tragedia que estamos viviendo. Mi energía, mi apoyo y todo mi cariño más sincero y cercano para todas las personas que estáis sufriendo la pérdida de algún familiar. Es muy injusto, a la vez que doloroso y frustrante, ver cómo personas que quieres, se convierten en cifras sin voz, sin nombre y sin rostro, tras una cortina de silencio.

https://www.youtube.com/watch?v=sl2NM2Zqxiw&t=3s

Gracias por vuestro tiempo.

Un abrazo grande a todo el equipo, hacéis una gran labor.

Nacho Vaquero

¿Qué tal estáis? Con Pepe y Manolo recuperados ya sé que el equipo está perfecto. Ánimo.

Pues yo os escribo para haceros llegar la historia de Tolín, un tío que normalmente se gana la vida como mariachi, transformista y cantante y que como todos los artistas lleva casi 2 meses sin trabajar y por lo tanto sin cobrar.

El tema es que en vez de compadecerse de sí mismo y echar pestes por la boca en Redes Sociales lo que hace es un trocito de sus shows en directo todos los días desde su ventana e incluso los martes y sábados los retransmite por Facebook. Se ha convertido en el ‘Oasis de Libertad’ de su barrio y por un rato todo el vecindario olvida la situación que vivimos.

Echadle un vistazo porque el tío merece la pena y así hacéis visible la situación de miles de pequeños autónomos, que son artistas que lo están pasando mal y lo van a seguir haciendo. Os dejo el enlace de su Facebook.

Gracias por continuar con nosotros!!!

Un Bratzo!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220302580467856&id=1629225736