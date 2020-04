Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 9 al 16 de abril)

Buenas amigos.



Soy un oyente vuestro de toda la vida, tengo 36 y os escucho desde que tenía 11 años y Pepe anunciaba aquellos relojes diciendo: ¡siempre enhorabuena!



Estos días no paro de escuchar propuestas para acabar la Liga de todas las instancias: LaLiga, Federación, clubes... a cada cual más absurda y que demuestra que el encaje de fechas que proponen va más encaminado a seguir con el chorreo de dinero que mueve el fútbol que a terminar la competición de una manera justa. Por eso ahí va mi propuesta: reanudar la liga en septiembre, cuando debería empezar la siguiente. Y una vez acabada jugar inmediatamente la siguiente, la 20-21, a una sola vuelta. ¿Cómo lo veis?



Un abrazo y encantado de saludaros.

Buenas tardes.



Quería compartir con vosotros la actividad que hemos empezado con el equipo de fútbol Infantil de Mirasur (Pinto – Madrid) durante el periodo de confinamiento obligado. Hemos lanzado el '1er Campeonato FIFA Cuarentena' entre los jugadores del equipo. Hemos creado una liga FIFA y hay dos encuentros cada día. Hacemos un seguimiento diario de resultados y clasificación y así mantenemos la emoción de la competición.



Hay una actividad que es la que más me gusta y es que cada día hacemos un Tiempo de Juego (radio). Tenemos el análisis de la jornada, la clasificación, entrevistas con jugadores y hasta un Tertulión… Aquí tenéis el link de unos de los programas por sí queréis escuchar nuestra mini radio de TIEMPO DE JUEGO, cómo nos lo pasamos de bien y el buen rollo que tenemos.



Buenas, Paco, Manolo, Pepe y resto del equipo:



Partiremos de la base de que un colchonero y un merengue han unido fuerzas. Toca jugar juntos ahora. Ojalá tengáis a bien compartir este enlace o audio, que, en los tiempos que corren, es un abrazo sencillo y sincero, aparte de un canto colectivo a la positividad.



Mil gracias de antemano.



Soy David Alonso, coordinador de la Carrera Solidaria Revirando que se celebraría este domingo en A Guarda (Pontevedra). Evidentemente por la situación actual que tenemos está aplazada. Este motivo no significa que no nos acordemos de vosotros ya que contribuisteis em una parte del vídeo con Pepe Domingo y Paco González (adjunto enlace a vídeo abajo).



La ilusión que supuso vuestra colaboración fue total en la zona del Baixo Miño, Vigo y comarca. Nos ayudasteis a difundirlo, a que patrocinadores contribuyeran para que esta cita se pudiera dar y se destinase la recaudación a una ONG que colabora en casas de acogida y entretenimiento en hospitales en su sección infantil (Berce -Sonrisas por tiritas). Me da pena por los niños/as ya que son los organizadores de la carrera, ellos hacen todo con la supervisión de los profes. Su trabajo quedó paralizado hasta nueva orden. Me hubiera gustado que conocieseis a Valentina y Joel.



Valentina tiene 8 años y es ciega a causa de un tumor que le detectaron con 2 años. Ella es 'Revirando', como diría Pepe Domingo: “la de las ganas, la de la emoción…”. Una niña que por primera vez en su vida montó ese día en una bici adaptada. Puedes imaginarte la ilusión de su estreno. Además, sería una buena contertulia porque es total, la alegría de la huerta. Nunca sabes por donde va a salir.



Joel es un niño que cursa 5 de EPO y es autista. Se lleva preparando para la carrera muchos meses. El año pasado leyó el pregón siendo muy emotivas sus reflexiones. Además, en el mes de junio fuimos reconocidos por el Plan Proxecta de la Xunta (iniciativas de voluntariado social). Allí atendió a vuestro micrófono de COPE en el programa de Paula Pájaro. Increíble su reflexión alabada por vuestros compañeros.



Con estas líneas solo quería agradeceros todo lo que hicisteis y, cuando queráis conocer más, os pongo a Joel y Valentina y ellos os explican mejor que nadie. Por último, desearos a todos que estéis bien, con salud y, perdonadme, pero mi mayor de las admiraciones a Pepe Domingo. Se le quiere mucho a mi paisano.