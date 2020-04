Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 2 al 9 de abril)

Buenas tardes Paco.

Primeramente mis felicitaciones a todo el equipo y a ti en especial por el Tiempo de Juego que estás haciendo desde el confinamiento. El motivo de escribirte estas líneas es porque me gustaría que desde vuestro (y nuestro) programa llevarais a cabo una campaña para promover la canción 'Resistiré' como himno oficioso en los encuentros que disputen nuestras selecciones.

Nuestro himno nacional está bien, pero no tiene letra. El que todos podamos cantar esta canción al estilo 'You'll never walk alone' o el himno del Sevilla del Arrebato creo que sería una buena idea. Seguramente no soy el único al que se le haya ocurrido. A ver qué os parece. Un abrazo y cuidaos mucho familia.

Lucas González González

Buenas tardes.

Este fin de semana hablasteis en vuestro magnífico programa con un oyente que aconsejaba invertir en bolsa. ¿Me podéis decir la página web?

Muchas gracias.

Un saludo.

Buenas tardes.

Ya imagino que será imposible que podáis leer mi email con todos los que os llegarán al cabo del día. Sólo es para que conozcáis, y si podéis, dar a conocer una página web que desarrollé como proyecto final de mi ciclo formativo y, ahora he subido a Internet para que todo el mundo que la necesite la use.

Se basa en poner a disposición de los demás tu tiempo libre, que ahora es muchísimo, en franjas diarias y horarias, y concretando lo que estás dispuesto a hacer. Esa publicación se queda visible para todos los usuarios que necesiten del tiempo de los demás.

En este caso la usuaria paga 15 euros, pero se puede realizar de forma solidaria y gratuita.

La página es https://compartetutiempolibre.es/

No tengo publicidad ni gano nada con ella, solo es para que la gente que la necesita la use. Y aparte de todo esto, daros las gracias por el programa que hacéis. Fui a veros hace dos años en un Barça-Real Madrid de Copa, os llevé Miguelitos de la Roda y pude abrir en directo un sobre de Pannini.

De nuevo muchas gracias, seguid así y mucho ánimo.

José Ramón Castillejos Moreno