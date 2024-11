Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 9 al 22 de noviembre)

Buenos días, supongo que será muy difícil que este email salga a la luz. Pero como oyente que soy de hace 25 o 30 años, quería intentar, a través de vuestra voz, la voz de la radio, que se oyera mi mensaje, que creo que será compartido por muchos madridistas.

Antes poder comprar una entrada para ver un partido de mi equipo, el Real Madrid, era accesible. Podías permitírtelo alguna vez al año y además se conseguía más o menos bien.

Ahora, es misión imposible. Y no me refiero al precio. Todo es más caro y el estadio es una pasada y es normal que se cobre más. Lo digo porque siendo madridista premium, que es algo anecdótico y poco relevante, en teoría puedes acceder a algunas entradas para comprar y poder cumplir, por ejemplo, el sueño de tu hijo. Pues ese intento de comprar dos entradas se vuelve imposible, te metes en la web y las disponibles desaparecen e inmediatamente aparecen en las páginas de reventa, agencias de viajes y demás al doble de precio.

Creo que el Madrid no protege a sus aficionados y nos impide, por falta de control en estas prácticas, ver a tu equipo al precio que cuestan las entradas. Salen a la venta, y ya no hay control. Creo que se debería controlar quién compra una entrada, igual que a los socios abonados se les ha controlado algo para que no las revendan.

¿Tan difícil es que cuidemos un poco a los aficionados que quieran comprar dos entradas para ver un partido cada mucho tiempo? ¿Cómo les decimos a nuestros hijos pequeños que no podemos ver un partido del Real Madrid, porque o te gasta 250 euros por entrada o no puedes?

Espero que pueda trascender, o por mi email, o por la denuncia de otros en este tema, y ojalá pueda llegar a alguien del club que tenga un poco de sensibilidad y pongan medidas.

Gracias, sois muy grandes, os sigo toda la vida y os seguiré escuchando. Un abrazo.

Paco Menárguez de Murcia.

