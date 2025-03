Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 27 de febrero al 6 de marzo)

Reconozco que tengo verdadera obsesión con este asunto. Hay futbolistas y entrenadores a los que se sanciona por expresar sus opiniones, cosa que no ocurre con los demás. Sin ir muy lejos el domingo pasado Paco González expresó una opinión política ‘de enorme calado’ y se quedó tan fresco. Dijo que los presidentes alemanes son todos "calvos" y, que yo sepa, no ha sido sancionado.

Pregunto, ¿en el mundo del fútbol no existe la libertad de expresión? ¿El Reglamento de la Federación está por encima de la Constitución y del Paquismo?

----------------------------------------------------------------------

Yo creo que el problema del V.A.R. es que no se utiliza correctamente, pero mientras eso se resuelve ¿no se podría utilizar para imponer sanciones ejemplares a esos futbolistas que ‘claramente’ fingen entradas o agresiones con el objetivo de influir en el árbitro?

Y que no se me diga que no es función del V.A.R., si no lo es que se incorpore, porque no me parece un tema menor ‘enseñar a los niños a ser unos tramposos’ y malos deportistas.

Muchísimas gracias.

----------------------------------------------------------------------

Te escribo para proponerte que estudiéis una idea de cara a la proxima temporada. No es otra que en las horas previas al inicio de los partidos dedicar una sección a la historia de los clubes de Primera y Segunda y, quizas, a algún otro histórico en horas bajas. Todo ello con el estilo ameno y desenfadado habitual en vosotros, contando anécdotas... Creo que podría gustar mucho.

Un afectuoso saludo. Jose Antonio.