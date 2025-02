Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 13 al 20 de febrero)

Buenas tardes,

Me llamo Juan y os escribo desde Madrid. Lo que quiero comentar ya es una cuestión recurrente, y es que está volviendo a aumentar la presión sobre los árbitros en las últimas semanas y me preocupa. Empieza a resultar cansino que los deportistas excusen todas sus vergüenzas siempre en lo mismo, pero entiendo que es algo socialmente asumido y los árbitros, por desgracia, entienden que les va en el sueldo estar sujetos a que se les sitúe en el foco de todo tipo de conspiraciones.

Yo he sido árbitro de fútbol base. Y sé por experiencia propia que cuando se inician campañas contra el colectivo arbitral, los menos afectados son los profesionales de Primera División. Al final ellos entren y salen de los estadios en un vehículo privado, escoltados por la policía y con muchísimas medidas de seguridad. Sin embargo, en los campos de fútbol de España hay mucho energúmeno suelto que, como no puede decirle al árbitro de Primera todo lo que piensa, se desahoga con el chaval que está empezando. Siempre hemos sido nosotros los que hemos pagado el pato. Luego se producen agresiones y nos preguntamos cómo es posible, pero entre todos estamos contribuyendo a mantener un ambiente irrespirable.

No digo que no se pueda criticar la labor de los árbitros, por supuesto. Tan solo pido que los clubes, deportistas y medios de comunicación seais conscientes del alcance de vuestras palabras. Cuando se señala que los árbitros roban o que son corruptos, a pesar de no tener una solo prueba de ello, inconscientemente se genera un imaginario colectivo donde todos los árbitros roban. Os prometo que cuanto mayor son las campañas hacia los colegiados de Primera, peor lo pasan en el fútbol base.

Cuidando un poco el lenguaje, podemos ayudar a que la vida de chavales que se inician en el arbitraje por hobby, y que disfrutan haciéndolo, sea más fácil.

Un saludo, cracks.

Hola, amigos.

Hace unos años, ocho concretamente, os envié la carta que podéis leer en los correos adjuntos. Hoy y muy a pesar, me dirijo a ustedes con un propósito bien distinto.

Como ya os dije, soy fiel oyente desde que era un niño y me veo en la obligación moral de expresar lo que siento en estos momentos. No me gusta la deriva que ha tomado El Partidazo.

Se ha convertido en un programa en el cual las cosas que pasan, las noticias, la realidad... han pasado a un segundo plano. Lo importante ya no son las declaraciones de Simeone, lo importante es lo que opina Antonio Ruiz o Gonzalo Miró de esas declaraciones. Y lo hago extensible al resto, solo los menciono como ejemplo. Y el problema no son las opiniones, que siempre han sido lo mejor del programa por la altura de las mismas, el problema es precisamente la forma que se tiene ahora mismo de opinar en el programa y la importancia que se da a lo opinado, por lo que lo importante parece la discusión.

El programa se ha convertido en un duelo y pique permanente entre los contertulios que defienden A y los que defienden B. Todo el mundo está crispado y alterado. Los gritos y las conversaciones se superponen, haciendo por momentos que sea insufrible.

No pretendo que esto sea el programa matinal de Iñaki Gabilando ni mucho menos, pero creo que entre eso y lo que vemos ahora mismo, está más cerca del Chiringuito que del mejor Larguero y debe haber un término medio en el que se dé espectáculo, se entretenga y se INFORME. Porque a mí como oyente me encanta oír las opiniones y diferentes puntos de vista de todos, pero sin fanatismos y sin perder la cordura, sin insultos, sin amenazas, oír a personas que por conocimiento me pueden dar un pisto de vista al que yo pueda tener sobre un asunto y esto antes era así.

Ahora no lo es, y no porque no valgan los colaboradores, sino porque el terreno de juego en el que cada noche os movéis es puro fango, y de esto solo sois responsables vosotros mismos.

Por ejemplo, la otra noche me dio vergüenza ver el trato que se le dio a una persona educada y que da gusto oír dar las informaciones como Melchor Ruiz, al que no dejaron argumentar y comentar lo que él creía de la situación haciéndole mofas infantiles por detrás como si fueran niños pequeños, con argumentos demagogos y con la chanza permanentemente agarrada a la palabra. Solo faltó que alguno le dijera: “cochino marrano el culo de tu hermano”.

Joseba comentaba acertadamente la lección que a su juicio había dado el Rayo Vallecano, y afirmaba que los demás clubes deberían aprender de su entrenador y presidente. Pero no nos miramos nuestra joroba. Por favor, repasad la entrevista. Juanma (al que adora y de verdad que lo compadezco porque se ha convertido en un vigilante de kinder) no le hizo ni una sola pregunta referente al buen partido de su equipo en Barcelona, TODO fueron preguntas relacionadas con la actuación arbitral. Pero luego decimos que está crispando el ambiente, un equipo, como afirmó Mónica Marchante. Pero no caemos en lo que decimos cada uno de nosotros o en cómo podemos ayudar a que una situación mejore.

El programa ha pasado de ser un sitio de opiniones diversas, argumentadas, entretenido y divertido a ser un antro de mal rollo, gritos, de argumentos falaces y amenazas entre contertulios.

Me duelo mucho tener que escribir esto, pero como oyente y consumidor de vuestro producto me siento con el derecho y, además, la obligación de expresar lo que siento acerca del programa en estos momentos.

Espero que lean estas líneas sin rencor, ya que he intentado ser constructivo y dar la visión de uno que está al otro lado.

Un abrazo para todos.

Buenas tardes,

Os escribo a pesar de ser consciente de que seguramente ni lo leeréis. Solo escribo para despedirme. Estoy cansado, aburrido, hastiado y todo lo que podáis imaginar.

Tengo 42 años y os llevo oyendo toda la vida. Pero no sé en qué se ha convertido el deporte y el periodismo deportivo, porque solo se habla de polémica, polémica y polémica. Y también solo clickbait (sí, vosotros también, a pesar de que Juanma lo critique en ocasiones).

De verdad, siempre os he escuchado, y no os miento también a otros. Hace unos años escuchaba vuestro pódcast porque por motivos laborales no podía oír el programa en directo, y posteriormente todos los demás programas. Pero con el tiempo uno deja de escuchar a uno, al otro y también a vosotros, que me habéis acompañado muchos años. Y no solo eso sino que me he dado cuenta de que cada vez sigo menos el fútbol, muchísimo menos, porque solo es polémica, broncas, buscar el error del árbitro, el enfrentamiento...

De verdad, sé que no lo llegaréis a leer, pero creo que debéis reflexionar sobre lo que se ofrece hoy en día como periodismo deportivo.

Un saludo y hasta siempre

Álvaro.

¡Hola, hola! Os escribo para expresaros la sensación que tenemos muchos madridistas. Desde hace un tiempo habéis dado rienda suelta a todos los 'haters' del Real Madrid, donde Petón, Freixa, Gonzalo o Mónica suelta todo el odio que tiene hacia el Madrid.

Vosotros sabéis 'haters' contra el mismo equipo y contra ningún otro equipo, ni Barcelona, ni Atlético. Solo se vomita odio contra el Madrid e imagino que eso lo tenéis estudiado y es lo que queda guay, pogre... en fin, vosotros sabréis.

Solo escribo, porque igual que yo, muchos madridistas seguro dejarán de escucharos en algún momento.

Un saludo.

Estimado y admirado don Paco González,

Me dirijo a usted como oyente habitual de los deportes de COPE para expresar mi preocupación por la falta de objetividad en algunos programas emitidos recientemente. Y sobre todo con una visión, por parte de sus compañeros, tan sesgada y distante de una realidad clara y objetiva. Como medio de comunicación, la radio desempeña un papel en la formación de la opinión pública, y es esencial que la información que se transmite sea equilibrada y basada en hechos verificables.

He notado que en ciertas emisiones y, por parte de colaboradores, una perspectiva vergonzosa y partidista. Sin ofrecer espacio suficiente para otras voces y opiniones.

EJEMPLOS: Antonio Ruiz: Atlético de Madrid. Isaac Fouto: Árbitros, Sr. Tebas y Sr. Louzán. Melchor Ruiz, Poli Rincón, Arancha Rodríguez: Florentino Pérez. Siro López: Real Madrid.

Esto no solo afecta a la credibilidad del medio, sino que también limita la posibilidad de que los oyentes formen su propio criterio a partir de un análisis imparcial.

Le solicito, en nombre de muchos oyentes que valoramos el periodismo responsable y objetivo, que se refuercen los esfuerzos para garantizar una cobertura más imparcial y equilibrada. Sin necesidad de información “mamporeril” por parte de muchos y con “publicidad” encubierta de actos y clubes.

Le agradecería que se tomara en cuenta esta inquietud y que se implementen medidas para garantizar una mayor equidad en el tratamiento de la información.

Agradezco su tiempo y espero que pueda considerar esta inquietud. Aprecio el trabajo que realiza su equipo y espero que esta carta sea recibida como una contribución constructiva para mejorar la calidad informativa de la emisora. Quedo a su disposición para dialogar sobre estos temas y agradezco de antemano su atención.

Atentamente,

David Curiel.

¡Hola, hola!

Soy esa oyente anónima que hace tiempo os escribió para contaros algo triste de mi pasado.

Hoy es diferente, quiero felicitaros en este día tan especial. Tengo problemas visuales desde mi nacimiento y no me imagino el fútbol sin vosotros. Seguir los partidos de mi amado Real Madrid no sería lo mismo sin vuestro programa, incluso viéndolo en la tele, no puedo imaginarlo sin mi Paco, mi Lama y mi Leyenda eterna, don Pepe Domingo Castaño.

Y no solo el fútbol, todos los deportes como el tenis con Angelito, el ciclismo con Heri y la gallina Heriberta.

Por eso, quiero daros las gracias por tantos buenos y malos momentos compartidos con vosotros. Sois una gran familia para mí y para los míos.

Gracias, gracias y mil veces gracias.

Os quiero.