Comentarios, sugerencias, peticiones...(Semana del 12 al 18 de diciembre)

Buenas, os escribo para expresar la gran indignación que creo que comparte una gran mayoría de los aficionados al fútbol en España.

Es una vergüenza lo que ha hecho la RFEF con el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Si los equipos de la Supercopa partían con ventaja estando exentos de una ronda y teniendo el primer cruce contra los equipos de menor categoría, ahora esto último se amplía también a la siguiente ronda.

¿Por qué se ha cambiado esta norma con respecto al año pasado? ¿No era suficiente la ventaja que ya existía?

Si ya era difícil para un equipo distinto a los tres grandes ganar La Liga, parece que se pretende que con la Copa pase lo mismo. A la única oportunidad que los clubes de clase 'media-baja' tienen para alcanzar un título se le suman más obstáculos.

Creo que el resto de los equipos deberían poner pie en pared y rebelarse contra esta situación. Y también apelo al altavoz mediático que tenéis los periodistas para poder revertirla.

Muchas gracias por la atención y perdón por la parrafada.

--------------------------------------------------------------------------------

El otro día estuvieron hablando en El Partidazo sobre el 'caso Negreira', muchas cosas… Y en el tema ese, quiero decir que los pagos no se hicieron para pagar a los árbitros. Se hicieron para seleccionar a los adecuados para el Barça.

Esto es así de claro. Y ningún árbitro que se ha beneficiado de todos estos años va a testificar en su contra. Porque, además, ellos no tienen el sentimiento de haber realizado nada malo. Simplemente, algunas jugadas interpretables las interpretaron a beneficio del Barcelona, que seguramente tengan simpatía por él.

No hace falta que sea todos los partidos, ni todas las jugadas, solo con que le beneficien 10 partidos, 10 jugadas en un campeonato… son 30 puntos. ¿Cómo se explica que el Barcelona estuviera dos años sin que le pitaran un penalti en contra?

Desde Barcelona, se intenta justificar la corrupción ejercida por el Barça, buscando excusas... Y dicen que tenía un equipo de leyenda. Y sí, es verdad, y hubiese ganado mucho, sin ayuda arbitral, pero tanto... Eso de que engañaron al Barça y que el dinero, era una estafa al equipo, no se sostiene. Porque han sido cuatro presidentes distintos.

El Real Madrid tiene derecho a cuestionar a todos los árbitros que están aún, que fueron elegidos por Negreira... Porque están elegidos por un corrupto y el Barcelona ha cometido prevaricación, por pagar a un estamento que elegía a los jueces de élite del estamento arbitral.

Y no se puede justificar porque han sido 17 años seguidos pagando, cuatro presidentes diferentes y un total de 8,4 millones de euros. Laporta cuadruplicó el importe y cuando Negreira ya no estaba, dejaron de pagar. Solo queda asumir que fueron corruptos, pedir perdón y sentir vergüenza.