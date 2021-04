Comentarios, sugerencias, peticiones y enhorabuenas (Semana del 9 al 16 de abril)

Al señor Piqué no le quitó que vaya a reclamarle al árbitro el poco tiempo que alargó el partido, lo que si le afeo, critico y pido que alguien tome cartas es que sin haber jugado el partido fue a cara descubierta sin mascarilla y quejándose muy cerca del rostro del colegiado. ¿Eso no es sancionable? Él debe ser un ejemplo para sus seguidores y con esa actitud ha perdido sus razones.

Muchas felicidades. Sois grandes porque transcendéis lo deportivo, sois familia. Felicidades a todo el equipazo. Al oíros dan muchas ganas de haber sido periodista y haber trabajado con vosotros, se nota que lo pasáis muy bien.

Ahora que sois números 1, a ver si sois capaces de conseguir que la App no se corte cada minuto. Sería maravilloso!!!

Un abrazo y felicidades.

Enhorabuena por ese pedazo de premio merecido. No es habitual que un chaval de 17 años escuche la radio todas las noches antes de irse a dormir y vosotros lo habéis conseguido con ese equipo y ese pedazo de programa que tenéis. Os merecéis ese premio y más.

Muchísimas felicidades a todos... Soy Roberto de Tenerife. Me he emocionado mucho por la noticia. Os llevo oyendo toda la vida. Enhorabuena. Lo mejor que tiene este equipo es la importancia capital de todos sus componentes desde Guasch hasta Mónica Marchante, desde Jorge Bustos a Fouto, desde Mansilla hasta Oliveros, desde Poli hasta Pedro Martín... TOD@S

Enhorabuena por el EGM.

Y eso que como oyente no cuento porque siempre os oigo por la App o en Podcast. Desde hace mucho años en Madrid, luego Minneapolis, ahora Ohio y muchas veces los podcast cuando voy en un avión o una carretera por el Midwest y parece que estoy viajando desde Pucela a Madrid en la A-6 con el típico atasco de domingo por la noche.

Lama dijo hoy (martes) que la audiencia no se puede medir, y yo pienso, ¿miden la audiencia a través de la aplicación? Yo estoy entre El Salvador y Miami y ya no me imagino la vida, ni el fútbol sin la Cadena COPE, sin Tiempo de Juego ni sin El Partidazo. Gracias y muchas felicitaciones.

Un gran saludo desde el otro lado del charco.

Escuchando el podcast de El Partidazo me he enterado de que sois líderes del EGM Tiempo de juego y El Partidazo... para mí lo del EGM no tiene mucho valor, entiendo que para vosotros es casi lo más importante de cara a la cadena. Para mí sois los números 1 desde que empezasteis en la SER... cuando programaba el equipo de música para grabar y escucharos después, así que muchas felicidades a tod@s y seguid así...

Gracias.

Buenas tardes:

Estoy oyendo su programa y me encanta. Enhorabuena. Están ustedes hablando de la famosa película de Richard Geere con el perro japonés. Yo tengo uno y es maravilloso. Les doy su enlace en Instagram, donde tiene más de 14.000 seguidores.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/YUKITHOUGHTS

El perro se llama Yuki, tiene 7 años y es de pura raza. Estoy a su entera disposición si necesitan cualquier aclaración. Muchas gracias por su atención.

Un saludo cordial.

Juan Dionisio Gallardo Serrano

Sobre los astrofísicos del City.

No sé si lo habéis comentado, pero hay una película que se basa en hechos reales en este sentido: Moneyball.

https://www.filmaffinity.com/es/film974637.html

Hola a todos!

Muy interesante el debate de ayer sobre los insultos en RRSS. Llevo dándole vueltas todo el día al tema, y no se me ocurre cómo se puede mejorar. Bueno, sí, aunque solo parcialmente.

Yo mismo he tuiteado que Siro me dio asco cuando fue capaz de compararse con el movimiento MeToo. ¿Debería ser censurado? ¿Le he faltado el respeto a Siro?

También, a algunos os he llamado neandertales (o simplemente utilicé "unga, unga") en alguna ocasión en la que he visto que el trato que le habéis dado a una mujer ha sido rancio y machista. ¿Os he faltado el respeto?

No hay que olvidar que en vuestra cadena se han vertido comentarios por parte de periodistas que pueden hacer daño (ayer mismo Herrera llamó escoria a los votantes de UP)

Mi solución sería que cualquier cuenta de Twitter o Red Social tendría que tener asociado un DNI, y por ende, estar asociado a una persona física que sea el último responsable. Por ejemplo, si yo utilizo un patinete eléctrico y lo rompo, la empresa puede tomar acciones legales contra mí. De este modo, en RRSS se podrían tomar acciones legales contra una persona, y el mero hecho de asociar un documento oficial a un comentario haría que la gente fuera más reticente a decir según qué cosas y equipararíamos la responsabilidad del que twittea con la responsabilidad de un periodista que, con nombre y apellidos y un medio detrás, se expresa en cualquier plataforma.

Es decir, si yo quisiera, podría tomar acciones legales contra Siro López, pero no contra @elcapullodelotrodia puesto que el segundo "solo" existe en Twitter. Es la única solución que se me ocurre puesto que las RRSS nunca van a entrar a valorar el comentario salvo que la oleada de denuncias sea muy alta. E incluso en el caso de que se analice, se puede hacer mucho daño sin utilizar insultos, ni expresiones ‘clave’.

Un saludo, y muchas gracias.