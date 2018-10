Comentarios, sugerencias, peticiones (Del 4 al 11 de octubre)

Hola a todos, os escribo para felicitaros sobre todo por las entrevistas (o “entrevistones”) tanto a Rubiales como a Tebas. Uno tiene la impresión de que compiten por ver quién mea más largo, pero creo que me posiciono por Rubiales, porque explicó a mi juicio mejor las cosas, y sobre todo por una cosa, él ha sido futbolista y sabe de qué va la cosa… Tebas nunca me ha caído bien, pero el otro día creo que se defendió fatal, primero no queriendo hacer un cara a cara con Rubiales, y luego en los argumentos que dio tampoco estuvo muy correcto…

Que sí, que habría triatlón a treinta y tantos grados en Pontevedra, o hacía mucho calor en el Gran Premio de Aragón… pero es que esos acontecimientos no son todas las semanas. En el caso del triatlón, no sé si habrá alguna prueba más al año, pero en el caso de las motos, eso se hace solo una vez al año en Alcañiz, pero es que el futbol son todas las semanas. Y lo que me pareció más grave fue que acusará a gente de fingir golpes de calor, si eso es así que lo demuestre, pero que no tire la piedra y esconda la mano… Si que voy a decir una cosa sobre el calor en los estadios, ¿no sería mejor que cubrieran las gradas? Lo digo porque veo que en algunos campos las gradas no están cubiertas, y no digo ya por el calor, sino por cuando llueva o nieve, eso sí que va a ser peor… Solo podría decir sobre el calor una cosa, que en algunos campos sí que sería mejor que cubrieran las gradas, porque algunos si pueden sufrir insolación. Prefiero honestamente que haya varios partidos a la misma hora porque con horarios a distinta hora se quita la emoción y algunos equipos ya salen sabiendo el resultado de antemano… Creo que tiene en parte razón Rubiales cuando dice que hasta los más forofos se van aburriendo… Saludos desde Pamplona.





Hola, hola. Mi nombre es Pablo, parroquiano habitual de vuestros espacios deportivos. Habéis conseguido crear un espacio amigo, que acoge y que no expulsa, que se instala en la cotidianidad de la casa, del día a día. La información y la opinión se mezclan con la disertación y el esparcimiento y las bromas se repiten con la misma complicidad con la que lo hacen un grupo de amigos. Todas las semanas deseo la llegada del fin de semana con ganas de escucharos, empezando por “La primera hora” (aunque lamentablemente, cada vez hay menos fines de semanas que empiezan así), esperando las noticias de Pani, los chistes de Dani y las noticias de Pita. Es genial que no todo sea deporte aunque sea en horario deportivo. Eso sí, os voy a dar un tirón de orejas: siempre hacéis el repaso semanal u os ponéis al día con las series de televisión que habéis visto y muy pocas veces habláis de series españolas. Imagino que responde a que no sois espectadores habituales, puesto que alguna vez sí habéis hablado de alguna serie española reciente como 'Fariña' o 'La casa de papel', pero no es muy común. Entiendo que puede haber un reparo porque se piensa que hay un salto cualitativo entre las series de aquí y las que nos vienen por las nuevas plataformas, pero creo que no es tanto como se dice y al final, las series españolas están hechas por compañeros del sector de la comunicación. Y este es el motivo de mi mensaje, yo soy guionista de la serie “Cuéntame” y tengo la sensación que no sois ninguno seguidor de la serie. Entiendo que parece una serie más tradicional que otras, pero es solo una fachada, hay mucho más y por eso lleva más de 17 años en antena; una barbaridad. El próximo jueves día 4 de octubre se emite el capítulo 341, que abre con un bonito homenaje al fútbol, puede ser un buen momento para darle una nueva oportunidad. Os invito a que lo intentéis. Nada más. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre. Pablo Bartolomé Jiménez





En muchas ocasiones se habla de la enorme pérdida de tiempo que se produce en los partidos de fútbol y el arbitraje contribuye a ello en muchas ocasiones. Por poner un ejemplo: un equipo que va ganando o empatando y al que le vale el resultado provoca una falta al final del partido y el árbitro la sanciona con tarjeta amarilla. Este saca su libreta, anota el número del jugador y lo que corresponda y el juego se reanuda habiendo perdido medio minuto fácilmente sin añadir luego nada más. Mi duda es: ¿por qué no se encarga el cuarto árbitro de anotar todo en la libreta? Quitando esta labor al árbitro principal el juego sería más rápido y resulta incomprensible que hoy en día con los medios disponibles se tenga que detener el juego para hacer anotaciones en una libreta. Gracias y un saludo.





Para Rubén:

Entonces la diferencia entre el presupuesto del Madrid (700 M€) y el Atleti (350 M€) es la mismo que entre el Atleti y el Sevilla (200 M€)

2 x SEV = ATM

2x ATM = RM

No sabía que aquí se aplicara la progresión geométrica y no la aritmética. Si es lo mismo que me den a mí, la diferencia 350 - 150 = 200 M€ que para Rubén debe ser NADA.

Saludos

Fede