Comentarios, sugerencias y peticiones (Del 28 de marzo al 4 de abril)

Hola buenos días Paco González. Soy José Antonio tengo 42 años y llevo desde los 22 escuchando vuestras voces. Me emocionáis cada fin de semana y me divierto cuando os dan vuestras locuras.

Mi correo es para dar mi opinión o una idea que siempre me da vueltas en la cabeza: Soy seguidor del Real Madrid y juego también al fútbol desde hace años, solo por hobbie. La razón de mi correo Paco es por qué nosotros, los oyentes de vuestro programa, no podemos también participar de comentaristas en un partido o en una tertulia. Creo que, nosotros los seguidores de un equipo podemos dar otra visión del partido o de algún otro tema de actualidad.

Cuidado ya lo entiendo y sé perfectamente que no se puede lanzar en antena a cualquiera que sepa tres alineaciones de fútbol, o a seguidores ultras, que digo yo, que hay también mucho energúmeno. Solo digo que hay gente a la que le gustaría, como yo, decir en directo lo que piensa o ve, y creo que más cercano con la audiencia no se puede ser.

A lo mejor mi correo se queda en el olvido, pero intentarlo no pasa nada, no hay que rendirse como en la vida. Ha sido un placer si lo has leído Paco González. Un saludo y a seguir así.

Muchas gracias.