Comentarios, sugerencias, peticiones (Del 6 al 13 de junio)

Hola todos. Nunca olvidare el gol de Reyes en la Liga ganada con mi Madrid. D.E.P. ¿Alguien va a comentar la reflexión bárbara de Santi Cañizares sobre el accidente de tráfico de Reyes? Lamentable.





Es importante que alguien tan buena gente como Juanma Castaño y con hijos a su cargo, con el poder de su palabra, diga que lo de tanto homenaje a Reyes está sobredimensionado. A mí me ha dado pena, pero cuando me entere de la velocidad a la que iba quien me dio más pena fueron sus sobrinos. Hay que educar a nuestros hijos en que hay que respetar a la gente que te rodea y no homenajear sin medida y dar medallas, como la Federación, a gente que no respeta con su actitud al resto de personas. Los apasionados del fútbol debemos, aparte del amor a nuestros colores, ser también personas y diferenciar entre deportistas que se merecen homenajes y los que se merecen la mayor de las críticas por haber sido culpables de la muerte de un ser inocente y dejar a otro en estado muy grave.





Lo siento mucho por lo de Reyes y mis condolencias. Más allá de las palabras de Cañizares, Cesc decía que hablaba de él anteayer. También ayer me parecieron un tanto premonitorias las palabras de Ronaldo Nazario de esta semana que decía algo parecido a esto "he visto muchos futbolistas en la ruina; hay muchos que sólo piensan en coches caros". Es verdad que no habla de la velocidad sino de la madurez para plantearse la vida post futbolística. Aunque desacertadas me gustaría entender en las palabras de Cañete una invitación a la reflexión acerca de esto de la velocidad en la carretera y los coches de lujo.





