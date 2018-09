Comentarios, sugerencias, peticiones (Del 30 de agosto al 6 de septiembre)

Buenos días, tengo 28 años y os escuchó desde que con 9-10 años sacaba la radio mientras jugaba al futbol con los amigos, y he crecido con vosotros. Os he visto en directo cuando habéis venido a Málaga, tengo libros, cds, etc... Aun así no os he enviado demasiados mensajes.

Sin embargo, como en el trabajo los lunes estoy acostumbrándome a oír podcast de la primera hora, y los partidos de mi Málaga, llevo tiempo queriendo deciros una cosa, que por twitter si os dije alguna vez, y que no es para que saquéis en antena ni mucho menos, es para que lo entendáis.

En las primeras horas, soléis hablar por encima de películas o series sin mucha idea de lo que estás hablando, o simplemente ignoráis muy buenas opiniones que tiene el señor Paniagua, que de largo es lo mejor de la primera hora, porque aporta cosas interesantes, que es lo que nos gusta oír a muchos (noticias, curiosidades, series, músicas, películas..) Así que intentad dejad de ningunearle cuando recomienda cosas pocos conocidas, que curiosamente concuerdan con mis gustos y yo también estoy siguiendo, porque me gusta oírle como os los sugiere o sus comentarios acerca de una cosa u otra. Que no os interese a vosotros que nada más que seguís y habláis de cosas muy manidas, que ya hemos visto/oído todos, que están en boca de todos, que llevan ya mucho tiempo en el aire, y que por una razón u otra acabáis de descubrir; ni significa que al resto no nos interese las buenas palabras de un señor Paniagua muy infravalorado.

Así que si habla de la gran serie Sharp Objects por ejemplo que es lo que ha colmado el vaso, no le mandéis callar, para luego prestar atención a un Maldini que siempre ve españoladas o series que todos hemos visto hace 4 o 5 años... Pues eso muchas gracias y seguid así.

Y que Dani siga haciendo llamadas imitando a personajes, que es brutal el nivel que tiene éste tío. Y por cierto, Dani Senabre sobra mucho, también comenta chorradas que no son noticiables,

Un saludo

Pablo Muñoz