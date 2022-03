Comentarios, sugerencias, peticiones

Buenos días, desde vuestra etapa en Carrusel Deportivo en la Cadena SER soy seguidor de Paco González, Paco Domingo Castaño, Manolo Lama y por supuesto de Manolo Oliveros. A partir de vuestra llegada a la Cadena COPE he escuchado los programas de ambas emisoras.

Como sé que os gusta saber los colores de quien se dirige a vosotros os digo que soy seguidor del Barça. El motivo de dirigirme a vosotros es para hacerles saber mi opinión de la retransmisión que hacéis de los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Hasta hace un par de años he escuchado los partidos ya que no podía verlos. Me gustaban mucho las retransmisiones del Real Madrid-Barcelona cuando las hacíais con dos locutores. A cada aficionado le gusta el locutor de su equipo, como habla de su equipo y sobre todo como canta los goles. Era como una retransmisión a color, cuando la hace solo con uno se convierte en blanco y negro.

Saludos.

Miguel Padilla

Buenas tardes. Soy un más que fiel oyente de Tiempo de Juego, El Partidazo de COPE… Vivo en Bilbao, muy cerca de donde ocurrió la horrible agresión al niño por parte de 3 menores.

Yo, que soy padre no he querido ver el video, no puedo porque pienso que puede ser mi hijo o mi hija y puf, es que me no puedo con esas cosas ni con cualquier tipo de agresión o palizas. Lo que quería reseñar es que no tiene nada que ver con el deporte.

Mis hijos van al colegio de uno de esos agresores, el que no pega las patadas, y el detonante es por una especie de venganza por algo que debió hacer el niño agredido en ese ámbito, digamos escolar o (por supuesto sin justificación alguna) y no en el deportivo.

Si no hubiera llevado uniforme de un equipo, no se habría hablado de ello en programas deportivos, a eso me refiero. Fue como un ajuste de cuentas, pero sin relación con ningún partido ni nada. Según se habla en el colegio (con todas las reservas), debió meterse con alguna niña, cortándole un mechón de pelo con una navaja y de ahí la reacción de esos amigos.

Muy triste que.eso suceda. Bueno, solo quería supieseis el mal estar y consternación de todos por semejante acto cobarde. Abrazos Paco, Pepe y todo el equipazo de Tiempo de Juego.