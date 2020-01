Comentarios, sugerencias, peticiones

Hola, Tiempo de Juego.

Nunca pensé que os escribiría con la de veces que os he escuchado durante años. Pero en Facebook he visto un vídeo del cumpleaños de Paco González y me ha venido una inspiración, consejo, sugerencia.

Podría deciros que en su momento aconsejé con ideas a emisoras de radio y acompañé a locutoras de radio con correos para motivar al programa, cuando ni siquiera las emisoras hacían lo de la interactividad con los oyentes. Pero no puedo decir que yo empecé aquello y que aquello y lo otro, lo sugerí yo. Ni tampoco quiero atribuirme los méritos o que sean reconocidas mis sugerencias, ideas o consejos. Sugerí y me escucharon. Os sugiero y podéis hacer lo que queráis.

Sinceramente, después de ver vuestro vídeo del cumpleaños, me he quedado con ganas de más. De que siguiera el vídeo hasta que terminara el programa. De veros ser felices y alegrando al personal (a los oyentes). De seguir escuchando esos golpes de sonidos especiales en el momento justo que hacen sonreír (el sonido de la canción de Ghost, por ejemplo, en el vídeo). De ver cómo se viven los anuncios en Tiempo de Juego. De ver cómo hacéis un buen programa que entretiene, hace reír, informa, y no sólo es fútbol. ¿No habéis pensado en hacer Tiempo de Juego televisado? Funcionaría seguro. La misma forma de hacer el programa, pero con cámaras para emitirlo.

Estoy tan seguro del éxito, que perfectamente podría estar Tiempo de Juego en un canal de televisión, pero sin dejar de emitirse por la radio. Empezad con la emisión del programa a través de Internet con una ventana en la página de la emisora. Os lo sugiero. Para que Tiempo de Juego se pueda escuchar y ver en directo en totalidad.

Pensad algo muy sencillo. ¿Ven las personas programas en los que la gente discute con chismes (no sólo de fútbol)? ¿Las personas no verían un programa que hace reír y transmite felicidad, informa y entretiene? Sabéis de sobra que vuestro programa es un éxito. Cambiad el formato radio. Haced radio con televisión. La radio televisada. Puede ser la bomba para muchas personas que prefieren la radio a la televisión. Para muchas personas ver la radio puede ser lo mejor que se puede inventar para renovar la televisión. No sólo ya con un programa de fútbol si no con cualquier programa de radio de cualquier emisora, para quien quiera escuchar y ver la magia de la radio que siempre ha estado ciega.

Opino que ya es hora de que la radio se pueda ver con los ojos cuando se esté delante de un televisor. La radio es como una familia para muchos oyentes. Muchos oyentes seguro que eligen ‘Teleradio’ para escucharos y veros después de tanto tiempo solo escuchándoos. Es un éxito, un adelanto, el poder hacer una vídeollamada en los teléfonos después de muchos años en los que solo se podía escuchar a través de ellos. La radio es un mismo ejemplo para innovar sin perder la esencia de la emisión por las ondas hercianas.

Bueno. La idea sugerencia ya se entiende. No es cosa de convenceros dando más razones para ello. Yo, imaginando,... os veo televisando el programa Tiempo de Juego y con ciertos derechos de emisión del fútbol español para poder hacer un programa de radio como imaginamos los oyentes con la ronda, con el aviso sonoro de gol, con la entrevista fugaz a los jugadores… Bueno. Ya.

Felicitaciones por el gran trabajo que hacéis en Tiempo de Juego. Sois muy buenos. Gracias por leerme, aunque no me hagáis caso.

Un abrazo.