Comentarios, sugerencias, peticiones

No diré líderes porque es obvio que no hace falta. Además, como bien dice García, el halago debilita. Mi propuesta es sobre la sección ‘Otras Ligas, Otros Deportes’, que creo que hace años que no hacéis. Mi idea es recuperarla, pero de otra manera. Hay deportistas: Juan Antonio Ramos, Alejandro Villanueva, Leire Olaberría... cuyas historias merecen ser recordadas. La idea sería hacer una sección, semanal o quizá mensual para recordar historias de estas. También se me ocurre que un Misterio Maldini Olímpico, o simplemente no futbolístico, podría estar bien. Se me ocurre que tiene especial sentido ahora porque se acercan los Juegos.

Sr. Castaño, muy acertada la puntualización que hizo usted cuando un compañero dijo en contra “tuya” (pronombre posesivo) cuando debería de haber dicho en contra de TI (pronombre personal). Un error frecuentísimo, que si es en las ondas hertzianas es aún mayor.

Reciba un afectuoso saludo desde Salamanca (académica palanca) Y les deseo que pasen todos ustedes una FELIZ NAVIDAD que si es con “Navidul” lo será más aún.

Fdo.: Julio Loreacoechea

Antes de nada, mis disculpas por dirigir este correo a Tiempo de Juego en lugar de a El Partidazo, pero os siento como familia a ambos y estoy seguro de que lo dirigiréis al buen destinatario.

Me encantan ambos programas, pero ayer en El Partidazo Alcalá habló de lo sencillo que era comprar las entradas para la Euro 2020 por Internet, indicando la horquilla de fechas posibles para ello.

Yo intenté comprar las entradas para llevar a mi hijo a ver a España a San Mamés (uno de los sueños de su vida) y os aseguro que no es tan sencillo. Antes de nada, debes hacerte de la “Familia de le RFEF”, y luego esperar que te envíen un código para poder introducirlo en la página de la UEFA y finalmente acceder a las entradas. Ese correo, en mi caso, no llegó (al menos aún). La RFEF me envió la siguiente información:

“[...] La venta de entradas comienza este miércoles, 4 de diciembre a las 14:00 horas y el plazo se cerrará el 18 del mismo mes, a la misma hora. Deberá estar pendiente de su correo, ya que se le enviará el código de acceso de compra, si es uno de los afortunados.

Solo algunos afortunados recibirán el código de acceso para realizar la compra [...].”

Considero que incluir esta información en el programa lo enriquecería y ganaría en rigor de cara a los oyentes. Reitero mi agradecimiento a todo el equipo de Tiempo de Juego y de El Partidazo que me hacen pasar tan buenos momentos de radio.

Alfonso Ortega.

Fan de vuestra manera de hacer radio.