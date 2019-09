Comentarios, sugerencias, peticiones

Buenas tardes:



En primer lugar, quiero felicitaros por el programa, os escucho siempre y os admiro mucho. Llevo siguiendo a Paco González y Pepe Domingo hace un montón de años, recuerdo que por entonces los comentaristas los sábados eran Lobo Carrasco y Michael Robinson.



Nunca me he dirigido a vosotros, pero hoy me atrevo a escribiros para pedirle un favor a Paco González como director del programa. Soy muy madridista y oigo las narraciones de Manolo Lama, los comentaristas que invitéis me parecen bien todo pero siempre que uno de ellos sea Poli Rincón, un partido del R. Madrid sin él y sus comentarios no es lo mismo, es un crack. Por favor, os pido que esté él en el próximo partido y en todos (el sábado no estaba y me llevé una desilusión muy grande).



Espero que me concedáis este deseo. Gracias por ser tan maravilloso todo el equipo de Tiempo de Juego.



Saludos,

Catalina Lozano

P.D. También me encanta Tomás Guasch.