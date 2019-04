Comentarios, aclaraciones, sugerencias (Del 18 al 25 de abril)

Paco. Llevo 11 años apagando incendios forestales y alguna que otra vez me ha descargado un hidroavión encima. Son 5.000 kg. encima de ti. Cuando nos descargan encima de los coches la suspensión toca el suelo del peso. Si eso lo hicieran en Notre Dame hundirían la catedral por el peso. Es agua sí, pero son 5.000 kg.!!! Y no, no se puede abrir solo un poquito las compuertas de descarga...

No se puede hacer nada si se hace grande el fuego. No debes entrar por el riesgo de que se te caiga encima (lo que ha ocurrido ya) la cubierta. Sólo puedes atacar desde fuera con vehículos de altura con poca eficacia dada las dimensiones del edificio. Es un incendio que se apaga ‘solo’. Prácticamente sólo quedarán las paredes.

Saludos, Nicolás, ex ingeniero de Bomberos.