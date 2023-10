Cartas al director (Semana del 9 de octubre al 15 de octubre)

Querido equipo de Tiempo de Juego y, en especial, Paco González:

Vuelvo de mi luna de miel, después de unas semanas fuera de España y desconectado de todo, y no me quiero cree lo que leo y veo.

Primero de todo, mi más sincero y profundo pésame. Llevo escuchandoos desde aquel verano de 2011, el de la mudanza de la SER, y antes ya os escuchaba a gran parte de vosotros en aquel Carrusel Deportivo. Tengo 31 años y fácilmente llevo escuhandoos unos 25. Vuelvo a España y veo que quien ha puesto voz a los fines de semana de mi infancia, adolescencia; quién me acompañó en las largas noches de la carrera universitaria; quién rellenaba mis horas de silencio; hoy no está.

Pepe Domingo Castaño fue, es y será la voz radiofónica más influyente que he tenido en mi vida. Mi padre, quién me introdujo al Carrusel Deportivo y me llevó a Tiempo de Juego, siempre me decía que estaba mal de la cabeza por repetir los anuncios que Pepe cantaba en antena para todos. Mi madre abría la puerta de mi cuarto a horas intempestivas porque seguía oyendo a Pepe. Mi novia, ahora mujer, me decía siempre que pasaba más tiempo con Pepe que con ella. Y siempre pensé que a mis hijos les pondría un día Tiempo de Juego y lo primero que oirían en la radio sería el "¡Hola, Hola! de Pepe Domingo Castaño. Afortunadamente, quienes le pudimos escuchar, sabemos que SIEMPRE, absolutamente siempre, su voz nos acompañará.

Paco, desde mi humilde opinión, eres el mejor periodista deportivo que ha dado este país, o al menos que yo haya visto. No imagino lo que debes estar pasando y lo que habrás pasado estos días. Pero ten por seguro que tanto el equipo como tú tenéis unos oyentes que os queremos y consideramos partes indivisible de nuestras vidas. Tú dolor es el nuestro. Y decirte "lo siento" no va a cambiar nada, pero si pudiera te daría un abrazo gigantesco. Muchas gracias por el trabajo y la entereza que has mantenido siempre, estoicamente. Y que lo harás en el momento más duro. Para lo que necesites, estamos los oyentes.

A todos, un abrazo enorme, y de verdad, lo siento de corazón.

Atentamente,

Jaime Redondo Luengo