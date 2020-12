Cartas al director (Semana del 6 al 13 de diciembre)

Buenos días.Llevo años con vosotros, sea en la emisora que sea y siempre estaré en vuestro equipo. Los años han hecho que cambie el directo por el podcast, pero seguís siendo parte de mi familia. Me acompañasteis en Alemania cuando vivía allí sólo, por citar sólo un ejemplo.Os escribo en relación al pasado Tertulión. No se le dedicó ni una frase al Cádiz. Entiendo que los grandes mandan, pero habiendo jugado contra el Barça, habiendo ganado, ¿Ni una frase? Todo fue Messi si, Messi no ... Me hubiese conformado con 3 minutos. Hablar del Barça y de Messi, no es hablar del partido que hizo el Cádiz.Un fuerte abrazo

Hola!



Creo que Emilio ha perdido un pelín el oremus. Empiezo por decir que no tengo nada contra él, ni me parece mala persona ni nada. De hecho si fuera capaz de administrarse un poco... Me encanta una persona con ese ardor en las tertulias y habéis conseguido llevar sus formas con un tono que es muy gracioso. Pero diría que ahora mismo está descontrolado. Habla e interrumpe constantemente. Pero es que si se habla del Barcelona prácticamente una intervención de cada dos es suya y tiene que responderle a todo el mundo piensen o no como él. Si, además, ocurre como el domingo con la entrevista al Panda, casi se roza la mala educación, durante la entrevista y después dándole carpetazo como si nada.



Sospecho que hay deuda de lealtad y es más que respetable, pero por ejemplo David Sanchez es más equilibrado e igual de rotundo y divertido (o más). Por no hablar de Rico que está a otro nivel (de bueno). Yo comenzaría a rotar a Emilio a otros días… a ver que pasa :P Pero no me lo llevéis al Oasis. El Oasis ni tocar.



Y otra cosa, enhorabuena a Juanma por lidiar con él como lidia. Dentro de lo malo, consigue una dinámica más o menos llevadera.



Un abrazo, sois los mejores.