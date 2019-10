A la atención del director

Hola a todos. Soy Manuel Lillo, de Alicante. Os escucho desde crío, estudié periodismo por vuestra culpa y hoy, por circunstancias de la vida, vivo en Barcelona, donde trabajo dirigiendo el semanario El Temps. Seguro que a Tomás Guasch le suena.

Es difícil escribir este e-mail. Lo hago a propósito de unas palabras que Paco González, a quien admiro con toda mi fuerza, dedicó a Xavi y a Pep Guardiola a propósito de las críticas a España, combinadas con sus defensas al sistema político de Qatar. Una contradicción evidente y sobre la cual es imposible reprochar cualquier comentario que la destaque.

Mi tristeza, por tanto, no viene por el comentario de Paco, que es comprensible y hasta incluso razonable. A día de hoy, personalmente, preferiría vivir en una Cataluñaa independiente o, al menos, en un país más sensible con sus nacionalidades periféricas no castellanas. Hoy es una utopía y por eso, entre otras muchas cosas, estamos donde estamos.

Lo que quiero decir es que escuchar a Paco expresarse con esa contundencia evidencia que vivimos tiempos difíciles. Paco, una persona entrañable, de quien nadie habla mal, a quien todo el mundo admira -aún me acuerdo de mi amigo el None, a quien le descubrí Carrusel y estuvo a punto de tatuarse un limón cuando toda la locura aquella- se expresa en unos términos legítimos, irreprochables, pero impropios de una persona como él.

No le critico, al revés. Le seguiré escuchando y admirando. Simplemente, destaco que vivimos en un momento difícil, y los términos en los que se expresó Paco así lo demuestran. Por eso, a vosotros, que sois gente admirable, con la que se puede hablar, con la que se pueden tejer entendimientos, simplemente os quería decir que sí, que critiquéis, que os expreséis con contundencia, pero que nunca dejéis de ser quienes sois y como sois, que esta etapa radicalizada no os radicalice a vosotros, porque sería una pena. Aún no lo habéis hecho, pero no sé hacia dónde vamos, y la tensión puede ir a más. Por el bien de todos, y por mi egoísmo también, seguid siendo como nunca habéis dejado de ser.

Vaya chapa os he dado, ¿eh?

Simplemente tenía ganas.

Un fuerte abrazo, desde la admiración, el respeto y la pasión por escucharos cada fin de semana.

Hola Paco:

No sé si llegarás a leer esto. Soy de alicante y tengo 41 años. Te escucho desde el año 91 en la otra cadena. Podrás imaginar tal y como te dice mucha gente que después de tantos años para mí sois unas voces tan familiares que no me imagino la vida sin vosotros y vuestras opiniones. Pero mi correo no es para elogiarte, lo siento. Siempre me has parecido un comunicador espectacular, y no creas que siempre comparto tus análisis u opiniones.

Voy al grano. Cada vez que te pones delante de un micrófono tienes un millón de personas que te escucha. Y te escuchan en su mayoría porque les encanta tu forma de hacer un programa de fútbol y de deporte en general, por tu equipo de colaboradores y por tu estilo. Pero cuando te metes en temas políticos creo que te pones a la altura de las personas que tú mismo criticas de manera desmedida y, si me permites la expresión, de manera demagógica.

Te hablo evidentemente del asunto "lamejeques". Lo siento, pero a mi entender y con 28 años escuchándote creo que no estuviste a la altura. Me llevé una gran decepción.

El día que expresaste tu opinión, yo venía cansado del trabajo después de una jornada que empecé a las 10:30 y acabé a las 20:00 con apenas 20 minutos de descanso. Cuando ví que jugaba España (aunque el partido me parecía un muermo a priori) me ilusioné con poner Tiempo de Juego y escucharos una vez más. La verdad es que el tema catalán me preocupa y me disgusta.

Lo primero, indicarte que estás en tu derecho de expresar tu opinión y de defender a España ante las desafortunadas palabras de Guardiola llenas de difamaciones. Pero en el momento que le criticas por el tema Catar te equivocas de pleno.

El hecho de que un profesional del fútbol juegue, entrene o haya tenido relación profesional con un club o equipo de un país islámico no le convierte ni en cómplice ni en responsable de las vulneraciones de los derechos humanos que se cometan en dichos países. Llamarle "lamejeques" es un error.

Tú por ejemplo (…) Te limitas a realizar tu trabajo (muy bien por cierto), pero no te podemos cargar en la mochila los pecados de tu grupo empresarial. Y con lo de "lamejeques" tú has hecho exactamente eso. Podrías haberte limitado a refutar las mentiras de Guardiola. Pero en cuanto te metes en el otro tema la demagogia sale a flote. Una pregunta: ¿Fernando Sanz te parece un "lamejeques"? ¿Y Michel Salgado?

Ojalá puedas entender lo que te quiero decir...

Me quito el sombrero con la forma de llevar el tema por parte de Juanma Castaño en su programa. Ejemplar.

Sin más te envío un saludo y espero que hayas comprendido lo que te quiero decir.

Un fuerte abrazo.

Fdo.: César Riera.

Hola Paco.

Soy Marc, 35 años, de Barcelona. Te escucho desde hace tanto que no sé cuánto hace. Para mí eres el periodista de referencia, siempre que tengo dudas sobre mi opinión en algo, acabo de acuerdo contigo. Eres un referente para mí y os escucho cada semana desde hace muchos años.

Vivo con mucha pena el conflicto catalán. Creo que me entristece más de lo normal porque no puedo encasillarme en ninguno de los dos grupos a los que toda la sociedad catalana está siendo empujada a definirse: ¿Cataluña o España? ¿Papá o mamá? Yo no quiero la independencia, pero en muchas ocasiones entiendo a los independentistas y también considero que España es un país 100% demócrata.

Pero da igual, no escribo para hablar de mi opinión sino para expresarte mi pena cuando te oí el otro día cargar tan duramente contra Guardiola (en el fondo no era un ataque a Guardiola, sino tu exposición pública a una situación), desde entonces no he vuelto a escuchar Tiempo de Juego. Estoy como con mucha pena... y no por Guardiola, que entiendo que se equivoca en muchas cosas, sino por la pena que me genera que incluso un referente para mí como tú, haya entrado al trapo de las guerras cruzadas... Muy poquita gente (los que de verdad estamos en el centro) estamos cansados de ataques continuos entre unos y otros.

Te imaginas que en lugar de estar 8 minutos llenándote la boca de palabras hacia Guardiola hubieras hecho un discurso de este tipo: “Hoy es un día en el que España necesita decirle a Cataluña que la quiere y la necesita, un día en que nosotros necesitamos de nuestros hermanos catalanes, necesitamos estar todos más unidos que nunca, necesitamos demostrarles a ellos que en España (aunque Guardiola no lo crea) la gran mayoría queremos a los catalanes y a Cataluña, su pan con tomate, su lengua, su cultura... sin duda, parte enriquecedora de lo que es la Gran Nación española, un día para recordar todo lo que nos une...”

Tu seguro lo hubieras hecho mucho mejor, el mío es solo un ejemplo. Pongo la tele y solo salen políticos de un lado y del otro tirándose platos a la cabeza y poniendo gasolina en el fuego, pongo a Guardiola y sale atacando a España... incluso cuando pongo a mi querido Paco sale hablando del tema generando aún más polémica... No, a mí no me pareces un facha por decir lo que dijiste, a mí me hubieras alegrado el día si hubieras sido la primera persona pública que oía hablar de cariño, amor, entendimiento, porque esto es precisamente lo que nos hace falta...

Muy probablemente no leerás este mail, soy consciente, pero siendo tan forofo como soy de Tiempo de Juego (mi mujer a la que no le importa el fútbol lo más mínimo, va cantando Stiiihl, o Bricomar, Bricomar, cuando os oye…) y de El Partidazo, no podía no expresarte lo que siento, porque lo llevo con mucha pena.

Necesitamos gente que nos ayude a transmitir mensajes de amor, paz, entendimiento, cariño... porque lo único q uehacen, los dos bandos es poner gasolina.

Necesitaba decirte como me he sentido Paco.

Gracias por todo.

Sin entrar a valorar la empresa para la que trabaja, pues anteriormente lo había hecho para otra de muy distinta ideología, queriendo esto decir que no le mueven sus “ideales” ideológicos, los cuales seguramente por esos cambios no posee (no es ningún menosprecio), y si curiosamente (lo de curiosamente es por sus palabras a otros que son unos vendidos así como otras lindezas) el dinero que puede recibir de unas u otras, no quiero analizar el resto de su discurso pues, aunque podría ser muy esclarecedor, también resultaría excesivamente largo, ya siéndolo este.

Voy a concretar ciertas palabras suyas. Vaya ante todo que lo digo con el máximo respeto a su opinión pero de la que difiero profundamente.

Leo lo que dicen los medios sobre lo publicado. Usted dice: “...sabrán lo mismos de Derecho que yo....Constitución....Código Penal.....y que pretenden corregir a jueces y personas que han estudiado toda su vida, que se perfeccionan a diario y que cada día estudian más. Si quieres hablar de eso haber estudiado”. Sorprendentes comentarios estos suyos.

Le respondo y empiezo con un título de sus palabras. NO HABLE DE JUECES QUE SABEN MÁS QUE OTROS

Señor Paco González, las leyes son eso, leyes, pero la ley y la justicia muchas, muchísimas veces no van de la mano. Esas leyes las interpretan jueces y estos son personas. Ello quiere decir que su interpretación es susceptible de tener un abanico muy amplio de resultados como la historia así nos ha demostrado y sigue demostrando.

Para que pueda entenderlo mejor y acudiendo a un símil sobre su profesión, decirle que un juez es como un árbitro de fútbol el cual interpreta una jugada en base a las reglas que existen.

¿Cuántas veces usted señor Paco González ha estado en desacuerdo con la decisión tomada por un colegiado ante la interpretación tomada por este en relación a una jugada determinada y su opinión era radicalmente distinta? Posiblemente usted también ha estudiado e incluso puede haber interpretado mucho mejor dichas reglas que el colegiado que ha tomado esa decisión. De ello se deriva señor Paco González que no por haber estudiado mejor o peor dichas leyes o reglas seremos más justos, sino en saberlas interpretar por nosotros los seres humanos llenos de imperfecciones. Repito “NO HABLE DE JUECES QUE SABEN MÁS QUE OTROS”.

Usted señor Paco González sigue diciendo (así leo en algún medio) “…tenemos tribunales de justicia...”. No se equivoque señor Paco González, la frase más justa sería: Tenemos tribunales QUE INTENTAN IMPARTIR justicia. El problema señor Paco González es que a veces, muchas veces, como es el caso, por unas razones u otras esa justicia que usted dice o bien no llega o no es igual para todos.

El conocimiento de algo, en cuanto al estudio de las leyes no es sinónimo de nada señor Paco González, porque como decía, dada nuestra condición de seres humanos las mismas no tienen porque ser justas y por supuesto ni tan siquiera saberlas interpretar.

Atentamente.

Jaume Moreno Roca

Me llamo Álvaro Martínez Estecha, soy de Logroño y un asiduo oyente de Tiempo de Juego siempre que puedo y mis obligaciones me dejan.

Yo también soy español como tú y me siento español, pero me entristece mucho lo que está pasando en Cataluña ya que allí veraneo todos los meses de agosto con mis padres, más concretamente en Salou. Decirte que no toda la gente es así como la pintan, pero siempre tiene que haber alguno que se dedique a fastidiarlo todo.

Los actos de estos independentistas me parecen de la más absoluta repulsa e indignación. Como te comentaba antes me ha abochornado mucho ver en los telediarios lo que estaba pasando en tierras catalanas.Volviendo al tema principal de mi carta:

He de decir que cuando usted el martes comenzó el programa con esa entrada yo no pude escucharle ya que mis obligaciones me lo impedían, pero gracias a las nuevas tecnologías le pude escuchar al día siguiente en Internet.

Pep Guardiola y Xavi Hernández han sido unos grandísimos jugadores en el Barcelona (y eso se lo dice un madridista como yo), pero desde hace un tiempo estos dos señores defendiendo el independentismo creo que están dejando en muy mal lugar a España y aunque no lo reconozcan su país, un país que les ha aplaudido cuando eran jugadores.

Quisiera también en esta carta recordar a un gran colaborador vuestro llamado Tomas Guasch un gran defensor de España que seguro que como muchos catalanes que se sienten españoles no estará pasando muy buenos momentos. Para él y todos esos españoles todo mi apoyo.

Me despido no sin antes desear que Cataluña vuelva cuanto antes a la normalidad y que todos los españoles podamos vivir en armonía lo antes posible. Muchas Gracias a todos los que nos alegráis con Tiempo de Juego y nos hacéis ver la radio de otra manera diferente respecto a otras emisoras.

Sé que esta petición va a ser difícil, pero mi gran ilusión sería poder conocerte y darte la enhorabuena en persona.

Álvaro Martínez Estecha.

Hola.

Os escribe un oyente vuestro desde hace, calculo, unos 20 años, cuando tenía 17 más o menos. Vamos, que soy de los que os escuché aún bastante tiempo en la Ser y me pasé con vosotros a COPE y desde entonces ahí sigo, escuchando siempre Tiempo de Juego y El Partidazo en la medida de lo posible.

Hace un par de años, me intercambié algunos emails con Willy y Antonio Pérez Del Castillo, en los que les informaba de los audios que iban colgando, cuáles estaban mal, para que lo solucionaran por favor y poder descargarlos correctamente y escucharlos. Os cuento todo esto para que os pongáis en situación de que soy un oyente extremadamente fiel.

Hoy os escribo, concretamente, para hablaros acerca del tema que lleva por asunto mi mensaje, Dani Senabre. Ya cuando el referéndum ilegal del 1-O y la "proclamación" de la independencia de Cataluña posterior, no me gustaron para nada, algunas de las cosas que comentó en antena y sobre todo que escribió en su cuenta de Twitter, pero bueno, Dani como comentarista y sus mundos e historias, la verdad es que me cae bien y me gusta, me imaginé que sería el calor de los sucesos y se iría calmando la cosa y así fue, y por mi parte aunque cada vez que hablaba quieras que no, algo recordaba, lo había dejado a un lado.

Ahora bien, tras los sucesos acaecidos tras la sentencia y los mensajes que está poniendo en Twitter durante toda la semana, he llegado al límite con este señor y he decidido que por aquí ya no paso. Para mí, muchos de esos mensajes son un insulto al nivel de los comentarios de Xavi y Guardiola a los que Paco se refirió de manera inmejorable el otro día.

Únicamente os escribo para haceros saber mi malestar con este asunto y para informaros de que he tomado la firme decisión, por mucho que me fastidie ya que en estos 20 años nunca lo he hecho antes, de que cada vez que salga esta persona en antena en Tiempo de Juego o El Partidazo, apagaré la radio durante media hora. Pasado ese tiempo la volveré a encender para comprobar si sigue en antena, si no lo hace, me reengancharé al programa con normalidad. Si sigue en antena contando cualquiera que sea la historia, comentando los partidos del Barcelona o lo que sea, me da igual ya en este punto, la volveré a apagar por otra media hora y así lo repetiré hasta comprobar que ya no está en antena

Gracias por leerme y un saludo.

Hola.

Solo es para felicitarles. El martes no lo escuché completo por antena. No estoy seguro, creo que en Cataluña solo se escuchó en antena la parte final, a partir de los pitidos de la señal horaria. En Cataluña y Andorra se hacen breves desconexiones para la publicidad de la zona. Digo que no estoy seguro pues yo había cambiado de emisora antes un momento (curiosamente en la emisora que escuchaba minutos antes hablaba entre otros Dani Sanabre de un tema de Busquets).

Resumiendo: Ayer miércoles pude oír y ver toda la reflexión de Paco González, con un enlace al video desde la web de "20minutos". Me gustó tanto que más tarde lo escuché completo otra vez. Y volveré a escucharlo.

Gracias y saludos.

Joaquín

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Paco, acabo de escuchar tus palabras sobre la actitud de Guardiola, Pique y Xavi sobre la sentencia y acciones ocurridas en Cataluña. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has expresado. Libre pensamiento sobre independentismo, pero que no nos insulten y nos den lecciones de lo que no son.

No te tengo como FACHA (pero ya sabes, que cualquiera que no sea PROGRE es un FACHA), y me ha gustado mucho que una persona como tú, con la fuerza comunicadora que tienes te hayas salido durante unos minutos de tu perfil “deporte” para tratar un tema que nos está afectando cada día.

Por suerte, vivo en Madrid, veo los actos de Cataluña vergonzosos para este país. Pero sobre todo, por suerte desde la distancia, me siento muy mal por los catalanes que están sufriendo esta situación simplemente por pensar diferente.

No quiero enrollarme más, ENHORABUENA por salirte de tu “roll DEPORTES”. Se agradece que personas que tenéis poder comunicativo os “mojéis” (porque te van a tildar de todo, con los tranquilo que podías vivir con tu exitoso programa), pero sobre todo me ha gustado tu neutralidad de pensamiento y simpleza en la explicación.

Siento decirte que soy más “fosforo” que “GONZALIANO”, pero me hacéis pasar ratos muy buenos de radio. Y digo “me hacéis” porque TIEMPO DE JUEGO es el equipo que lo realizáis.

Un fuerte abrazo

Juan Carlos Iglesias (Atlético)