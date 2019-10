A la atención del director

Hola a todo el equipo de Tiempo de Juego y en especial en este caso a Paco González:

La verdad no sé muy bien cómo empezar y ni siquiera si te llegara, pero me veo obligado a darte las gracias. Seguramente esta será la primera de muchas felicitaciones que te lleguen. A pesar de ser seguidor desde hace mucho tiempo, esta es la primera vez que os escribo y no sé cómo saldrá pero allá voy.

Como muchos de los oyentes, vivo en el extranjero menos cuando empieza la sintonía de TDJ. En ese momento nos sentimos un poco más en casa. Ayer viendo las imágenes desde la lejanía me inundaba una tristeza que se juntaba con tener que explicarles a los compañeros de trabajo qué pasa realmente. Obviamente no vieron lo que pasó hace una semana en Barcelona, como tú has dicho, no rompieron nada... por lo que me puse Tiempo de Juego para escuchar a España y desconectar un poco, cuando diste un mensaje que me reconfortó. En tus palabras escuché algo que hizo que algunas de las penas que estaba sintiendo se desvanecieran.

Siendo una persona joven, estoy totalmente de acuerdo con el desconocimiento de la historia. Yo he tenido que sufrir el absurdo de que una persona de México me dijera que ojala hubieran llegado los ingleses y no nosotros porque nosotros realizamos un genocidio y ellos no... Aquí encajaría tu petición de no difamar, cosa que se ha permitido y peor aún se ha dado voz desde muchos medios de comunicación.

Por eso ayer escuchar tu voz reclamando respeto desde un altavoz tan potente… Posiblemente no fuera el programa más adecuado, pero a veces personas con una gran responsabilidad por su puesto, como es tu caso, deben dar un paso al frente, sin duda tú lo hiciste y a mí personalmente me valió para calmar un poco ese sentimiento de abandono por parte de los medios y las instituciones.

Me permito el lujo de tutearte y decirte: MUCHAS GRACIAS PACO, MUCHAS GRACIAS.

Un saludo a toda la familia de Tiempo de Juego.

C.G.

Estimado Paco:

Te estoy muy agradecido por tus palabras de hoy, martes, sobre el independentismo y sobre aquellos, que viviendo en un mundo de ricos y alejados de la realidad, se limitan a hacer campaña de algo que no les perjudica ni les repercute.

A mí sí me repercute porque soy un ciudadano normal que vive en una sociedad enferma, donde la discrepancia es un problema. Yo tengo que convivir en Cataluña con la locura del independentismo, que hace que todo el que busque un entendimiento para ambas partes sea tachado de traidor, de "facha" y de enemigo de Cataluña.

Debería haber más voces como la tuya, para que aquellos que no estamos de acuerdo con la deriva nacionalista, sin ser más que obreros que quieren vivir en paz, no nos sintamos solos. Yo no voy a renunciar a nada, no voy a odiar a nadie y me seguiré sintiendo español y catalán como siempre me he sentido.

Como he dicho antes debería haber más voces como la tuya que digan de una vez por todas que no todo lo español es malo y lo catalán es bueno, que no todos los españoles son "fachas" y todos los catalanistas son gente genial. Me acusarán de "facha" por estas líneas que te escribo y si descubren mi identidad puede que me pinten la casa de amarillo o me llamen traidor cuando vaya paseando por mi ciudad, pero me veía con la obligación de agradecerte que alguien empiece a decir las cosas como son, que alguien plante cara a la locura que impera en Cataluña y a esos activistas millonarios que viven en burbujas donde nada les afecta y que alguien les diga que vivir en Cataluña no es vivir en una mansión en Qatar con todas las comodidades. Vivir en Cataluña es saber muy bien qué dices y a quién lo dices porque una palabra puede condenarte y amargarte la vida.

Un fuerte abrazo Paco.

Miguel

(Un fiel oyente catalán)

Desde que se fueron de la Ser a COPE he seguido oyéndoles porque siempre creí que era un programa de deportes. Ya hace tiempo vengo observando un tufillo a opinión política un poco raro, que me incomodaba un poco. Pero lo del Señor González ha sido demasiado, todos acaban igual, se les sube el ego y lo que parecía humildad se ha convertido en prepotencia, y no me refiero sólo a él, buena parte de esa plantilla ha perdido la chispa y han pasado, así se lo creen ustedes, de clase turista a súper business class. Absoluta desilusión y desencanto.

Hasta nunca.

Mira que siempre suelo oírte, pero esta vez ha sido por el programa de Pedrerol, en el que he visto lo que dijiste de Guardiola y Xavi. Por eso eres el mejor, el más oído y el número 1. Por decir siempre la verdad. Totalmente estamos contigo y solo por eso aún te escucharé mucho más. Un abrazo a ti y Manolo Lama que desde siempre me ha encantado.

Buenos días.

Este correo va dirigido a D. Paco González. Se ha ganado el Don.

Quería agradecerle su valentía en estos tiempos en que los calificativos son tan gratuitos. He escuchado su audio dirigido a Hernández y Guardiola por sus manifestaciones en las que ofenden a millones de españoles. Gracias por no haberse puesto de perfil y dado la cara por tantos de nosotros que no podemos, dándonos voz en su micrófono. Por salir en defensa de un país que no merece, como ud. dice, que se le difame. Mi reconocimiento sincero.

Sus alusiones a nuestra historia son tan acertadas, pero no habituales... nos hace un poco de justicia porque maltratan nuestra historia, con sombras, pero con tantas luces. Creo que saben cuanta importancia tienen sus palabras, porque llegan a millones de personas y creo que no exagero. Y todo dicho con respeto y mesura. La mejor de las maneras de llegar a la inteligencia de los demás. Bien hecho.

Un abrazo.

M. Eugenia López.

Simplemente comentarle Señor Paco, que estos dos que ahora ponen a parir a nuestro país no se dan cuenta que gracias a España son "alguien". Poco independentistas eran cuando se vestían la camiseta de nuestra Selección Española y se cobraban sus buenos milloncitos. Eso en España tiene un nombre o varios: hipócritas, mercenarios, interesados, cínicos y personajillos.

Yo vivo justo al otro lado de Cataluña, Salamanca y concretamente Ciudad Rodrigo y mi opinión es que si esta gente quiere la independencia que se la den cuanto antes, eso sí, en otra tierra ya que la que pisan es tierra española y hay españoles catalanes que si quieren vivir en ella. Un saludo Señor Paco y continúe así, siendo totalmente independiente que no independentista. Gracias.

Buen editorial, querido Paco.

Sólo me ha parecido floja la equidistancia, eso tan manido de "que cada uno piense lo que quiera sin ofender a los demás". Ser secesionista y que te quieran quitar tu patria ya es una ofensa, y no necesita diálogo, necesita límites. Es como dialogar con el que te quiere robar un micrófono e intentar llegar a un acuerdo: lo que es delito se dice y punto. Menos equidistancia. Pero en general se agradece que alguien empiece a hablar claro. Teníais que ser vosotros, no me extraña. Un saludo a todos, monstruos.

José.

Enhorabuena a Paco González por el discurso, pero le ha faltado añadir a Juan de la Cruz y a muchos otros probablemente (Manel Estiarte, Alfred Julbe), pero entiendo que es imposible.

Lo que ocurre es que Juan de la Cruz vistió la camiseta de España. Es indignante que tengamos que aguantar que gente como esta vista la camiseta de España. Lo de Juan de la Cruz está llegando ya a delito.

Paco, no escucho nunca la COPE.

Pero enhorabuena por tu editorial sobre Pep y Xavi. No te has equivocado en ni una coma.

Xavi (enorme jugador, pero siempre "de parte", de los que solo es simpático cuando gana -como Pep-, y cuando pierde es muy impertinente con sus declaraciones, es antideportivo, le hace la cama a Del Bosque o critica feamente al árbitro) habla así de España "desde el principio de los tiempos".

¿Por qué? ¿Es que tiene una marcada ideología? No, Xavi es un analfabeto ideológico. Sencillamente, es hijo del entorno. Un tipo sin personalidad ni criterio alguno. Cuando eres así (y así son muchos), es casi imposible desmarcarse de ese tipo de pensamiento en Cataluña.

Un fuerte abrazo, me ha encantado el tono y el contenido. Ojalá se viralice.

Francisco Casanova.

Hola. Me has emocionado con tu crítica a Guardiola y Xavi. Te felicito por dar la cara representando a muchos españoles que no tienen voz. Un saludo y seguiré escuchando vuestro programa.

Eugenio.