Santiago Cañizares sentencia la actuación del VAR que anula la tarjeta roja a Gerard Martín en el partido frente al Atlético de Madrid: "Yo no expulsaría en la vida"

El debate sobre el VAR ha vuelto a encenderse en 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la mano de Santiago Cañizares. El exportero y ahora comentarista ha mostrado su rotunda oposición a una reciente expulsión corregida tras la revisión del videoarbitraje durante el Atlético de Madrid - Barcelona de LaLiga.

Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, Cañizares ha sido tajante al afirmar que la jugada en la que Gerard Martín le pisa la tibia a Thiago Almada no merecía una intervención tecnológica al no ser un error claro y manifiesto del colegiado principal.

Un error no manifiesto

Para Cañizares, el principal problema radica en el origen de la revisión. "Yo aquí veo muchos errores. El primer error de bulto es que no es una jugada manifiesta", ha señalado. En su opinión, este tipo de acciones son "interpretables" y, por tanto, el VAR no debería entrar. El protocolo del videoarbitraje, que lo define como un auxiliar para el árbitro de campo, queda en entredicho cuando interviene en lances que no son fallos flagrantes.

Más allá de la intervención tecnológica, el exguardameta ha defendido que la acción nunca debió ser sancionada con la pena máxima. "Yo no expulsaría en la vida", ha sentenciado con firmeza. Cañizares describe la jugada como "un accidente del fútbol", argumentando que "no hay ni mala intención, ni tampoco hay una violencia extrema". Esta visión choca con la tendencia actual del arbitraje, que a menudo sanciona las acciones imprudentes independientemente de la intencionalidad, un punto que también ha surgido en el debate.

La confianza en el VAR

Pese a su crítica al VAR, Cañizares ha justificado la decisión final del árbitro de campo. Considera que, una vez que el VAR llama al colegiado, "es normal que confíe" en el juicio de quienes analizan la jugada con calma y desde múltiples ángulos. "Es normal que confíe en el que está sentado en el sofá tranquilamente", ha comentado, poniendo el foco del error en el sistema y no en la confianza entre los colegiados.

La crítica de Santiago Cañizares se ha extendido a una reflexión más amplia sobre el estado actual del fútbol. "Creo que hay un exceso de rojas en general", ha lamentado. Según su análisis, esta situación provoca que se genere "mucho alboroto" y que una expulsión tenga un peso desmedido, ya que "la roja condiciona un partido". Ha recordado debates previos, como una acción de Valverde, para subrayar las diferentes varas de medir que, a su juicio, se aplican en el terreno de juego.