Patricia Campos explica cómo pasó de ser piloto de reactores en la Armada a entrenadora de fútbol

Patricia Campos Doménech explicó en Tiempo de Juego de qué trata ‘Un Balón por la Libertad’, una serie de 8 capítulos que se centra en diferentes luchas sociales protagonizadas por mujeres. Además, nos cuenta su impresionante historia al convertirse en la primera mujer en pilotar reactores de la Armada, para luego pasarse al mundo del fútbol y a la televisión.

Patricia destaca que el fútbol es su pasión y un hobbie, y que siempre que volaba llevaba con ella sus botas y un balón para poder jugar allá donde fuese. “Yo siempre he jugado al futbol por hobbie. He intentado combinar las dos acosas. Volaba y me cogía mis cosas, mis balones y jugaba donde pudiese”, explica.

También cuenta que con 15 años hacia las crónicas de 3ª división para COPE Castellón, ya que estudíó comunicación audivisual. Y desde 2015 ayuda en Uganda mediante el fútbol, intentado trasmitir valores a través del deporte.