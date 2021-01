Mikel Izal, en Tiempo de Juego: "Me dijeron que tenía que superar al himno de El Arrebato"

Tiempo de Juego se puso en contacto este sábado con Mikel Izal. El cantante de origen navarro ha sido quien le ha puesto voz al nuevo himno que ha estrenado esta semana el Deportivo Alavés con motivo de su centenario.

Izal aclaró que, pese a nacer en Navarra, "toda mi familia es vitoriana. Vitoria es mi hogar", dijo el cantante, que se declaró fan del Baskonia y del propio Alavés: "Viví en mis carnes aquella final de la UEFA".

Explicó que "el objetivo del himno era que te pudieras agarrar a tus seres queridos y cantarlos a pleno pulmón", y desea ver lleno el estadio de Mendizorroza: "Espero vivir la experiencia de ver a Mendizorroza lleno cantando el himno a pleno pulmón".

Y para presión, la que le pusieron desde el club tomando como referente al Himno del Centenario del Sevilla: "El Arrebato hizo un pedazo de himno. Cuando el Alavés me contacta, me dijeron que el del Arrebato había sido nombrado el mejor himno del fútbol. Me dijeron que tenía que superarlo".