Mateu Lahoz confesó que le mandaron a la 'nevera' tras hacer un pasillo al Real Madrid: "No gustó"

esto no soy yo a dejar que que sepas algo en un Caja Madrid no hicimos el primero un Betis Barça que acaba de ganar el Betis la final de la Copa y nos permitieron hacer el pasillo se puso también ya no le importo y unas fechas después le hicimos al Real Madrid como campeón de liga en Cádiz y me mandaron a la nevera por eso sé que ganó que ganó bastante entrando por hacerle el Real Madrid en Cádiz te mando la nevera con el Betis no pasa nada les gustó pero que Luis retiramos con el campeón de Liga 1 semanas después no sentó nada bien