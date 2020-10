Carlos Verona: "La mentalidad del Movistar es distinta a la del Tour; en La Vuelta hemos venido a por todas"

Carlos Verona, corredor del Movistar, analizó la segunda etapa de La Vuelta en el micrófono de Quique Iglesias.

"Se ha hecho esperar esta victoria, veníamos trabajando desde el Tour y tenía que llegar. Marc me ha dicho que la salida no ha sido dura, y pensé que o él iba muy bien o voy he salido muy mal. Ha sido un día duro, las etapas cortas es lo que tienen. El viento ha soplado hoy de costado, hemos subido protegidos, y hemos llegado bien. Estar en Navarra y ganar aquí es victoria doble, lo celebraremos. La mentalidad del equipo es distinta a la del Tour, allí estábamos a la expectativa y aquí hemos venido a por todas. El Jumbo tiene un equipazo".