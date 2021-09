De 20:15 a 21:30 (02-09-2021, Tiempo de Juego)

hola hola juego clásico el único el tiempo de juego las horas más calientes de la radio española en la técnica Josean Antonio Javier Rodríguez Víctor Catalina José Folch Hero los panchos y agregados el jefe de todo Jorge ya los casi Fernando vangelio el Evangelio de la radio que me lleven Parra Parrita y Germán Mansilla de la parte elegante de Móstoles central de los anuncios Aguado Pedro Martín Pedrito Luis Antonio chicas de tiempo de juego Andrea super pelae Gemma Santos la gran churri tiempo mes tabla Pepe Domingo Castaño y dije tiempo de juego aquí en COPE grande único González hola Pepe buenas tardes tiempo de juego bienvenidos al cuarto partido de la selección española camino del Mundial de Qatar en teoría el compromiso más difícil fuera de casa y ante el rival en teoría más fuerte Suecia España 8:45 en Estocolmo el Mundial de Qatar qué meses es decir en diciembre del año que viene como hemos tenido Eurocopa y se ha mezclado por ahí partidos de la Liga de las Naciones probablemente usted no sepa que este es el cuarto partido de 8 que hay que jugar de clasificación para el Mundial hasta el momento España lleva 7 puntos en tres partidos es decir dónde historias y un empate pero l'empathie yo que tuvimos qué fue con Grecia hace que Suecia que tiene un punto menos pero un partido menos también depende de sí misma para ser primera porque el segundo va a dar repesca así que hoy si no perdemos seguimos dependiendo de nosotros mismos suecia tiene 6 puntos Kosovo que acaba de ganar en Georgia 01 tiene tres Grecia que hoy descansa tiene dos hijos colista del grupo con tan solo un punto después de las ilusiones de la Eurocopa ahora camino del mundial hoy en ese camino están todos en Europa por ejemplo Italia contra vulgar Bélgica en Estonia Alemania en diez Stein Inglaterra contra Hungría todos a la misma hora a las 8:45 y en la madrugada camino del Mundial séptima jornada del Sol americano por ejemplo apunten Argentina a las 2 de la madrugada en Venezuela y partidazo Chile Brasil 3 hora española además en fútbol es noticia que mbappé abandona la concentración de Francia lesionado problema muscular no podrían llamar allí luz por ejemplo porque jirous ha dado positivo en su casa de Milán positivo por coronavirus lío uno más entre la Liga y la Federación la liga como volvían tarde los sudamericanos y del aplazamiento de los partidos entre otros el Sevilla-Barcelona el Comité de Competición no ves causa de fuerza mayor en que lleguen tarde esos jugadores y desestima la petición de aplazar los partidos Villarreal Alavés y Sevilla Barça así que se tendrán que jugar el sábado pero la Liga anuncia que impugnará la resolución de la presidenta del Comité de Competición dictadas perdiendo textualmente por delegación del presidente de la federación de fútbol ciclismo hemos descubierto el alto del Gamoniteiro bueno los que dependíamos de la antena de la que se repartía la señal de televisión para toda tuya ya la conocíamos ha ganado Superman López pero solo con 14 segundos sobre rAÚL LUIS que es más líder porque ha metido seis segundos a Enric más y Ochoa Bernal brownies más líder a 2:30 más a 250 Superman López los sistemas de mensaje facebook.com barra tiempo de juego en Twitter arroba TJ COPE el whatsapp Mansilla 67758 0461 tenemos Instagram y YouTube y todo lo que haga falta una llamada la suerte y todo eso en España la suerte en tiempo de juego tiene un nombre el cupón de la ONCE y el extra el de Navidad que puedes compra recuerda que tiene 75 premios de 400000 y más de 910000 cupones premiados cómpralo con los comentarios de Cañizares Fernando vangelio Pedro Miguel Ángel y al Miguelito y por supuesto Manolo Lama hola Suecia hola Manolo muy buena González con todos los que son buenos para la que hemos venido a Miguelito y yo aquí Estocolmo recuérdame si España quiere estar en Qatar si España quiere jugar hoy no queremos sorpresitas hoy queremos puntual y si es posible ganar para quitarnos el gran enemigo del grupo el conjunto sueco de Isaac y compañía para ello Luis Enrique tira de la base de la base de la Eurocopa de lavar se ve España que cayó eliminada frente Italia quién juega con qué tal Manolo Paco Pepe hoy antes de tiempo de juego pone Luis Enrique a ocho de los once que cayeron eliminados contra Italia en la semifinal de la Eurocopa no hay grandes recuerdos que no está en la concentración Pedri al igual que Dani Olmo y al igual que Oyarzábal que fueron titulares en ese partido hoy vamos a jugar con Unai Simón en la portería Azpilicueta Jordi Alba lateral izquierdo la pareja de centrales Eric García y la X en el centro del campo debuta Carlos Soler del Valencia que va a jugar al lado de arriba a la derecha Gerard Moreno a la izquierda Ferrán Torres Álvaro Morata delantero centro prácticamente lo mismo que juegan contra nosotros en Sevilla solamente cruces ti el hombre que es la Juve la pasada temporada demostró que tiene calidad será la pareja arriba delantero de la Real Vodafone menos que tienen su peligro cuero en las carreras de Isaac ya no lo demostraron en el partido de la Eurocopa en Sevilla enseguida presentamos a todo el equipaje que también está Gemma Santos con CITROEN siempre con aromas Citroen pero que ellos sí que son muy buena compañía desde luego la gama Citroen pero que además ese mes nos hacen un regalazo el nuevo citroen jumpy 100% eléctrico viene con hasta 6000 de ventajas como te quedas hasta 6000 de ventaja para ti para que te hagas con el con el citroen jumpy 100% eléctrico que es buenísimo en todo lo que hace y qué bien equipado con autonomía de hasta 330 km carga rápida hasta el 80 % en solo 30 minutos hasta 1275 kg de carga útil disponible en tres tallas conducción en modo confort de lo bueno hazlo mejor con él así que no lo dudes sí o no tenía el super equipo de Cañete que lo estamos peinando Sevilla la poli hola buenas tardes a todos qué tal como estamos en el gran abrazo hola qué tal buenas a todos aquí hola ratita buenas tardes antes de nada parece que no le gusta yo le tengo centrocampista Luis Enrique no porque pone a Soler que lo está haciendo muy bien pero parecería que yo le estaba antes que sobre para estas cosas pero bueno no le gusta y le sigue gustando y García por delante de Albiol os llama la atención me gusta la alineación de España Maleni siempre he dicho que me gusta el que jueguen juntos y al moreno y Morata me gusta que jueguen juntos los dos bueno yo creo que está bien que falta pedir y qué es un jugar que lo hizo una gran Eurocopa en cualquier caso en algunos partidos pero jugar importante pero yo lo está haciendo bien nico que busque yo lo que está bien la dirección sin sin grandes alardes tampoco porque la falla de faltan las megaestrellas que tuvo en otro momento pero pero si me gusta así pero que no le veo para ganarle carreras a Isa que sigue sin haber madridistas lo cual asegura el éxito debuta Carlitos Soler galcar le tengo aprecio y cómo sigues y lo que yo llevaría pues mucha suerte y palante pues mira yo te voy a decir lo de arriba me encanta me vuelve loca me Ferrán torre me gusta Morata me gusta Gerard Moreno me gustas a mí cipalmente me encanta no me gustan los dos centrales ya te lo he dicho antes me gusta que juega Azpilicueta de lateral porque quiero que tanto delantera como el central me parece extraordinario supuesto tener pero los dos centrales no me aportan ninguna confianza absolutamente nada ojalá no vaya bien todo pero no me la ensucia es lo que me parece a tener la retina por Suecia le pregunto a Manolo con que salen los suecos Manolo en portería el del craft pon Sony Style for ver el es tierna y arriba kulusevski a Isaac pronto mejor momento en el que de la temporada de la Real pero claro es que en el partido de Sevilla fue el que más daño nos hizo hasta que le quitaron por cierto porque le quitaron el minuto 60 o 70 y pico y no nos lo aplicamos mucho entonces el partido España desde luego el día es verdad que le rematamos 17 veces estuvo muy bien hizo cinco paradas y yo creo que hoy vamos a ver a un equipo igual de defensivo o intentando defender como defendió aquel día igual de directo cuando intenté atracar pero creo que nos van a atacar un poquito más porque ellos si ganan se ponen con la mano para ser primero Madrid jugando en casa no para por defender tanto yo creo que van a sacar un poco más comencé empezando yo creo que sí aparte que viendo el equipo estaba un poco más por cierto el campo se llena o hay también límites de aforos y eso no no no se llena aquí Carmen Paco 50.000 espectadores pero se van a dar cita en torno a 17000 así que nada aquí una cosa es lo que quieres hacer yo te pasa lo que te deje arriba lo sé aunque intenta atacar un poco más otra cosa que pueda tener jugadores como volver como Olson que son técnicos tiene Cluzet que no estuvo aquí el día y solo por muy importante para enganchar con Isaac pero Carlota cosas que España le limpie le quita el balón otro yo lo que Suecia va por lo menos va a dejar más espacio ya está Santiago Cañizares qué tal qué tal Paco buenas tardes hay calidad y talento ahí buenos futbolistas menos imagina todos al 100% y me parece un equipo fantástico no me gusta tanto los centrales estoy con Poli pero porque somos de otro fútbol donde nos gusta que nos defiendan incomoden y disputen a los delanteros y realmente sean un ticket para para para el portero no hay que viva tranquilo y estos centrales pues son muy modernos jugar tienen buena salida del juego que no marcan tanto que no disfrutan tanto y que lógicamente puedan ventaja los delanteros pero es el fútbol de hoy bueno pues ya que estáis todos voy a sacar el jamón Navidul número uno en jamón ibérico de dónde de dónde tiene que venir el auténtico jamón ibérico de Extremadura mira la vuelta mira la curación mira el sabor así es Navidul por qué te crees que el número uno en jamón ibérico entero la paletilla y esos maletines Navidul llenos de lonchas no habido que puedes ir a temperatura ambiente navideño lo cerramos Mansilla escuchas COPE y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela umas la mutua aseguradora de la Iglesia Católica ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas con unas condiciones muy ventajosas uma salud tiene acuerdos con mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria solicitud seguro de salud en www.uma.es umas 40 años de vocación de servicio llega el apilador pruebas su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía si quieres salud qué prefieres mete un golazo o que te toque el Cuponazo el Cuponazo de la ONCE colaboras con una gran labor social y ayuda hasta que miles de personas con discapacidad podemos convertirnos en nuevos campeones y campeonas Movistar Prosegur alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma se me olvida conectar todo esto ahora por solo 90 durante 3 meses antes del 30 de septiembre COPE tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677 580 461 vinolia minoría Morinda con 1906 por el fútbol y por la vida una red vintage una black coupage una 1906 reserva especial o la pelirroja cualquiera de ellas le sirve para vivir un buen partido de fútbol con cerveza 1906 para una inmensa minoría cuenta atrás 13 min para qué sirve el partido entre Suecia y España recuerdo si ganamos olvidaríamos ya el tropiezo del empate del España 1 Grecia 1 y seríamos porteros de grupo en algún momento que tiene un partido menos la primera posición del grupo espera de venderíamos de Nosotros ganando España Suecia pues ya estaríamos como primero por segundo se refresca repito si palmamos entonces hay que Suecia no gane todo que a lo mejor no lo gana eh porque hablando del Brasil del 70 queríamos cerrado el mercado de fichajes pero no Turquía todavía lo tiene abierto pianista está volando para Estambul no es oficial su fichaje por el Besiktas pero lo parece en la televisión turca ya lo daba por hecho así que Pjanic lo suelta el vaso tiene que lleva sin jugar la tira y ayer se casó los 90 minutos Concordia hijo ayer sobre todo es que no lo cambiarán digo pues sí que está bien el tío no no es tan inútil como no como parece que por qué se lo quiere quitar y pero es cuestión de pasta claro dónde están los inalámbrico Miguelito ya no hay nadie Paco sobre el césped ya han terminado los calentamientos tanto de la selección sueca como de la selección española te cuento que Luis Enrique tiene que ir 24 futbolistas de molestia en la rodilla y no ha aparecido Raúl Albiol junto con sus compañeros a los jugadores en el calentamiento protegidos hace mucha rasca la verdad es que yo calculo que la hora del partido del 14 grados se calcula que va a bajar un poquito yo tengo fresquito eh o sea pido el partido Santi sí bueno claro que me da miedo me da miedo porque está comprometida clasificación y porque no es un escenario Suecia dónde se os haya dado bien y porque estamos a principio de temporada también dónde pues muchos jugadores a lo mejor en su mejor momento entonces no me apetece tener que pasar por este trance pero hay que pasar y obviamente pues también es cierto que tenemos un equipo muy superior Suecia no se nos da bien Miguelito en Suecia no empezó todo con Luis Aragonés se perdió 20 después del Mundial de Alemania buscando la clasificación para el Europeo 2008 20 partido que fue a jugar a cadena va a valer los 40 toques el gol de Ramos vale vale vale vale vale vale si me la vas a te respeto si me quiero que seas un equipo que ha demostrado que le complica España que no se lo pone fácil y fuera de casa primero bueno partido práctica ver prácticamente pretemporada Gerard Moreno en su mejor momento aunque me gusta que esté jugando hoy y si me da me da bastante respeto la verdad tampoco yo creo que si nos dejan todas las horas que tuvimos en Sevilla poli alguna entrada un poco pronto es que todavía no están en su momento principio temporada pero nosotros tenemos un problema estos equipos se nos atragantan los equipos que nos plantean este tipo de Defensa este tipo de forma de jugar que son ordenados que hacen las link así que no quiere jugar al ataque o no por lo menos lo hacen de una manera distinta lo que nosotros queremos senos atragantan bastante pero yo tb cenagosa eh a lo mejor será que todavía espera no no yo creo vamos a ganar fácil hoy me da a mí que vamos a ganar fácil Pedro Martínez muy buenas tardes me está diciendo ahora Antonio que iba lamentablemente y más desde ayer hasta ahora en la presentación mi novia quieres ser parte de esta tarde con montar un montón árbitro Anthony Taylor en inglés no me gusta mucho porque digamos ninguna victoria inglés muy muy bueno últimamente este está en el número uno de los ingleses pero no es muy fácil que me sigue subiendo el precio de mis seguros pues yo voy a la mutua esto es un operador de telecomunicaciones 100% español con más de 600000 clientes con una oferta imparable fibra 300MB para conectar todos los dispositivos de tu hogar móvil con 24 GB y 12 MB hadas por solo 34 por 90 al mes y además que llevas 99 giga para usarlo cuando quieras con finetwork contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cuál tienda tiene más de 50 para a punto de saltar los equipos que seguimos contando lo que hagan los gordos Italia Bélgica Alemania Inglaterra son los otros gordos que juegan hoy con pasen todas pero del seguro ya ni nada más es Georgia 0 Kosovo uno se ha jugado antes el único partido que salía del hórreo de las 8:45 y descansar te he interrumpido was que iba a decir algo que no nos gustan árbitro le gusta el rival no le gusta ni tiempo que no le gusta nada tampoco al bar a verlo gusta algo porque la Eurocopa no me gustaba que hacía calor qué tal todo junto entonces vamos a ver a quieres repetir el resultado de los otros rivales de grupo 01 al Vaticano por favor si no llegamos al Mundial primeros de grupo hay que acabar con el fútbol es que no vamos hombre no consigo tener miedo contra determinadas selección ido al partido pero no consigo porque es que me digo a mí mismo si tengo miedo a Suecia al final no voy hacia la historia Pipi Calzaslargas se han comido no vamos a de la historia nos dice que en Suecia no nos resulta fácil y eso hay que respetarlo porque eso es así la historia nos dice también que cuando se lo dijéramos hola buenas buenas tardes con permiso buenas tardes con permiso por favor también nos dice la historia que cuando pasamos de cuartos de final en un campeonato encontramos nuestro mejor nivel porque nos libera de la presión y está pasando siempre entonces eso que dices tú Paquito qué es verdad que hice guapos entonces me imaginarme una selección fuerte en una competición importante y demás me asusta más y tal bueno pues es que resulta que la Nuria nos dice que esto se nos complica tanto más como una semifinal contra Alemania contra Real que realizará vasto Italia cantar Manolo como decía Paco los componentes del trío arbitral con Ángela y Taylor a la cabeza y ya aparecen también las dos formaciones de uno y otro equipo con sus capitanes sin dedos pies a la cabeza bueno pues ya los tiene los zuecos de por cierto mírame el pantalón Miguelito es tan oscuro al azul que parece negro no sí sí al igual que la suda con la que de momento saltan los jugadores al terreno de juego y que en breve se van a quitar muy oscuro ese pantalón recordemos que España vestida de blanco en la noche de hoy de negro evangelio de negro Pedrito Martín como Dios manda que vienen los árbitros con nuestro país España y cada vez que enfocan la estrellita encima del escudo me llevo unas alegrías más tontas racional que Suecia quién 233203 todos.me emocionado con cuatro empates y una derrota que sepáis que necesito que me apetece nos hemos perdido Suiza salgamos de Suecia así tarjeteados en Suecia en España y algunas del tiro que se perdiera el partido de Badajoz el domingo en este grupo se clasifican 45 eran o una cosa así más cosas de la Eurocopa pero luego la repesca ya ni te cuento porque son dos partidos y partidos ha partido o sea que vamos mínimo no es para tanto pasa la eliminatoria si vamos a pensar que no sé que el empate de momento y es lo malo como Álvaro Morata dialoga mí bromeando en el círculo ya no juega el domingo oye busques ha crecido este verano se la cambiaba Suecia la izquierda España la derecha todo preparado Taylor si eres loquilla del guardameta Olsen vamos car el okay del guardameta Unai por cierto el color de un ay qué salmón no pobrecito Manolo cierra el color del salmón crudo yo no salgo creo que está mejor venga dime servicio 66 juegos Manolo atrás para atrás la calle bueno voy a intentar por momentos ir al ataque la pasa que como le pone el trapo cómo le fue el la siguiente pregunta que él va a hacer es si queréis hay rubios en Suecia estáis entrando como el rubio ese madre mía leche climático en la Ford cuidamos cuando sales sí claro iPhone rápidos y el si le pega con un poquito más de velocidad lo dejas solo hombre de los suecos ponme foro balón arriba y Simón entra complejos de estos de bajito cuando veáis García que le llega al pecho de su marcador ya la he tenido uno de los centrales que me ha traído de cabeza en directo conocido el alto claro pero Santi porque será central de verdad a que sí de verdad no hay hombre eso no se puede siempre medir 2 m m semifinalistas de la Eurocopa ayer está y el cuero que vuelve para España canal a Fox va a jugar España en equipos empiezo fíjate que ha ido al cumple 36 años son central de más envergadura pero ha vuelto apostar por la sorpresita en Europa Bélgica que ha pasado Millán en el grupo y ha marcado esto ni a los 4 minutos de partido en Lecco Karina Caiza adelanta a el equipo local Estonia 1 Bélgica 0 me follan dos razones hombres españoles minuto Barcelona debuta marca Soler la puso Jordi Alba el balón que vino verde la izquierda Soler un tío que estaba atacada en de pelo solo de marcha canción sé dónde están donde están los que estaban regando en España la roja marca Soler marca España el gol legal Suecia 0 España Santander con toda la garantía y toda la flexibilidad la obra con un Toyota c-hr en este solo vaya gol de Suecia sector de broadcast el rechazo del equipo español como Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como el balón increíble el rechazo y tan lamentable que el balón que se lo ha muerto pérdida de pelota Eiza se golpea y marca error monumental de usted no controlo bien destrozo Santander Santander la flexibilidad la obra con un Toyota c-hr desde solo 395 al mes IVA incluido en 48 cuotas consúltalo en son tonterías es está fenomenal ahora cuando salga las defensas y aparecerá fútbol y si no pues balonmano que fíjate que yo creo que es más error de Soler que le manda un mail muy fuerte me dejará de cara bien para que la sabemos que no sé ni si iba para el portero pero bueno solo que por cierto debe ser el mejor goleador de la historia de España en un partido un gol o en 4 minutos un mejor dicho preocupa que la defensa nuestra nuestra parecéis a nuestras no va el choque no va el hombre contra el hombre tú por perder un valor lo cogeré el bus que como la ha perdido lo que sea pero luego está en la cual trabaja de cabeza Soler yo creo que ha sido una desgracia definitiva no es una cosa para culpar a nadie espero que lo que tiene mucho mérito si saca chungo ha habido veces que si nos han dejado en evidencia en defensa bueno eso está por pasar en el partido de este jugada yo creo que es mucho más mérito de usuario que de menos sabes que está jugando a Santi escúchame que no se den cuenta que si nos atacan no pueden hacer daño porque como es atacarme solo sabe ya todo el mundo que España la peor línea que tiene la inyección lleva mucho tiempo metiendo goles así balón largo y aprovechar la segunda jodas que habido un fallo de España es verdad pero este gol lo ha metido muchas veces lo de la vaquilla el Miguelito pero era fuera juego pero digo miguelitos de los vaqueros habrá sido una locura se estaría dando los españoles cuando se levantan los textos no hay con España y echo evidentemente su primer gol y después del tanto de los suecos se levantaba Luis Enrique jugadores que marcaron en el primer minuto de juego en España unos moriente solo 58 segundos y otros autores que marcó los 59 segundos de debutar con el que tiene más de un gol por latidos Carlos no Carlos hay alguno más que ha jugado muy pocos partidos o algo así que está raso re remate en el gol Isak remate de maravilla pues un jugadorazo pero yo también creo que España le regala la ocasión de gol y claro que sí pero que no llega pero Manolo luego los centrales tan 4 m metidos en el área están muy fuera de conocer a nadie es que encima ninguno el primero estaba sentado porque tan solo se ha levantado Jesús casas en un par de ocasiones y después de Suecia como te digo ya de pie todo el rato y animando a sus padres la rubia los tres una puerta así normalmente no hay tiros y si hay alguno fuera eso porque Santi estamos tanto la línea que el portero tiene que jugamos fuera bueno pero le disgusta yo creo no no está incómodo en esa situación golpea y rápidos pues el portero está fuera del área si lo sabe hacer no es problema y no leen cómoda ejemplo más Adeje a abajo no el otro día paro de Gerardo no estamos inscritos para este no yo lo que estoy viendo que Suecia está atacando mucho más que el partido pasado de la Eurocopa de pelota venga hasta luego la parafarmacia la palabra está la jugada qué buena ponme la pelota España está combinando bien y está llegando a más por los dos costados en una jugada por izquierda por la puerta entretenido está esto porque este verano no dejar que nada te impida disfrutar ni siquiera tú seguro del coche contrátalo en verti.es desde 180 al año infracción a los pagos como tú quieras verte tu asegurado dale Manolo cuando iba a rematar la buena vida según me ha dicho la tita muy bien dicho muchos España no se pueda España están entre los que se van a jugar y lo que te llevas la pasta no los queréis quedamos 300.000 algo estaremos haciendo mala 4 deh11b muchos equipos españoles avión España repito es una cosa una cosa bien Gerard qué es meterse en cuanto puede se mete por dentro la pasa que ocupa el espacio de Morata pero es que yo creo porque sino se queda la izquierda no participa en llegar SSG Albacete por dentro para para esto ya no hay más a la izquierda como siempre como estaba con la intención de siempre detén el dominio del juego pero ahora hoy al menos con mucha más velocidad en el juego y con mucha más facilidad por qué bien están encontrando huecos ahí entre el lateral izquierdo y qué es el de ella y el Perales pero la posición de Soler me está gustando mucho y ama le está dando muchas variantes como de falla 3 igual no Charo queso freiza primero primero te está gustando porque está en su mejor momento vamos a empezar por ahí está en su mejor momento se Soler es mejor que cualquier sole que hemos visto anteriormente no te está dando porque le da la selección lo que necesita qué es profundidad que es pisar el área que es llegada que es sorpresa y remate Jordi Alba por dentro recupera Isaac dónde queda muerto moverse por arriba moverse de rock son las 9 primer cuarto de hora España Suecia por favor abre la puerta el Polonia Albania quién ha marcado Polonia 1 Albania 0 vestido de blanco y luego por entender nunca nunca jamás en mi vida yo lo voy a secuestrar de blanco de exactamente sabes con quién me ha pasado con otros y contra más cola sin bring sport s de Francia sub 21 un gol desde fuera del área con pierna izquierda el portero que puede hacer un poquito mala como un poco el portero ninguneado acabará el balón al Golden tú lo sabes la mamá tú lo sabes que te pase Burgos real mañana Jordi Alba la pone exactamente pata eso de tú has dicho no no pero que estabas llegando Manolo llegamos nos metemos en el área tenemos ocasiones que no vengas a marear la perdiz muy bien España naturalmente pero si todos ponemos el equipo lo más algunos tenemos dudas de cosas Manolo cómo sigues en español quiero que lo que sí que me saludas se han hecho no querías no si te preocupas te mando muchos mensajes guapa mándame un mensaje arenero no va a volver a jugar nada que qué mensaje tan bonito mandáis ellos yo también entraba en el twitter cosecha propia Suecia salgo España el 21 porque le tiene fe Aída de juego hoy porque hace muchas cosas bien es que nos vale solo con un gol del campeón de Europa ojo al corner un forcejeo en el área está poniendo orden el colegio de inglés se ha sentado cabreado Luis Enrique cae la inseguridad de Isa cómo le robó el balón a la pobre Manolo que ahí hay sufrimos Manola y sufrir pero siempre primer palabra Khorne que no deje rematar en esa zona porque es una zona muy peligrosa para el portero te digo tiene que despertar a los tres segunda con la pierna derecha pone forma el primer palo y otro lado la pelota forrada rápido Ferrán Ferrando a jugar para tener la misma velocidad que fueran con la pelota más ocasiones en 20 minutos que en todo el partido de Sevilla yo creo buena parte de Europa que preguntaba que pasaría entre Andorra y San Marino esos dos colosos cómo va pues ha marcado Andorra el partido de la ilusión que lo podríamos llamar Marcos Gámez amargado para Andorra estamos en el 20 Andorra 1 San Marino Soler Tomás Guasch Pujol Hugo Ballester sacando pecho la pones gafas ver Turner amor está bien el partido porque aparte de jugar bien también te pueden pegar los dos equipos quieren ganar el partido que van los dos a pagarlo problema con lo que llega para Jordi Alba reloj regularidad qué futbolista que reloj edad tiene siempre tío de lo pongas no lo pongas a ver mira mira como le muerden a busques cuándo juega de espaldas hola sí sí Manolo Manolo está buscando está buscando las supuesto tarjeta DNI García que le pondría como una tumba advertencia en el partido de hoy y no lo encuentro por ningún sitio dime el Pedro porro solo sino también en general pediría que os falta poco está mejor española pero me he ido te creemos seco con Elena y con y te la has podido traer o no has tenido de estar después de Cristiano y Cristiano ya está ahí el máximo de toda la historia todas las elecciones Bélgica quién ha marcado Estonia quién hace el gol del empate no les ha durado mucho la alegría llevamos 23 minutos de juegos de brujas 114 los mejores años ya se nos han pasado el cual la primera tampoco pasaría nada porque tiramos un poquito desde fuera hacia dentro del área se mete muy dentro y eso te da la Portugal colección operaria solo no Manolo pero no nos está mojando fenomenal pero es que te llegan al borde del área que no te salen ellos tirito hemos aprovechado para tirar unas 40 hábitat han pegado no hay mucho espacio espacio espacio ahí mira todo lo que hay por Dios mira bueno bueno bueno por favor Transformers Jordi Alba abajo le proteja búsqueda Taylor nada es una tontería pero es una tontería que si no la tiene que hacer tampoco le ha regalado nada y 24 de partidos empate a uno los cromos los cromos de Panini cuenta aniversario de los cromos de Panini como lo celebras Panini con los cromos especiales de los cracks históricos de la Liga Maradona Hugo Sánchez Luis Gordillo gameskinny los cromos de Panini dale Manolo y Jordi Alba le han dado abajo bien está perfecto está perfecto el principio hay MALVALONA mente para que lo juegue España con Luis Enrique a la segunda meter en el banquillo se cobija y con sus ayudantes para intentar meterle mano al partido no estábamos empático no pero está muy bien el balón bien para un lado para otro está teniendo remate está teniendo presencia en el área más Soler Soler recupera el mejor España buen robo ahora interior en esa posición 433 de interior con llegada y con retorno en el centro del campo para mí es la mejor el doble pivote yo creo que le cuesta una barca todo el campo que que que que sería ideal en el domingo te por banda puede jugar pero se pierde muchas de sus condiciones y en esa condición con llegada es fantástica en ese sitio porque luego es generoso vuelve atrás pero quiere terminar jugadas que por ejemplo de mantener cómo estamos hablando el otro día le hemos dicho que era más horizontal a mí me parecía que era mucho más vertical qué son formas vamos a esperar a ver si esto me lo dices en el 93 pues seguramente te digo ahora mismo no me vale pues vamos a ganar el partido a mí no me vale el empate tal como estoy haciendo bien poderosa yo creo que tenemos hoy fútbol y confianza como para nada no me vale me vale guapita canción capacidad Sanitas García el chaval no cualquier carrera cuándo le toca defender pero la del Cañete Cañete la tienes un defensa que le cuesta defender defensa defenderé lo mismo lo que hay que lo pienso igual que tú es un defensa que le pique que sufre cuando le cuesta defender posiciones delanteras con las cosas claras las cosas para el extremo inferior no no estaba conectada loco para alguno más que quiera no lo que pasa que cada vez que se acerca de peligro ninguno Manolo te queda poco te queda poco ya nadie S para Montería cerrajería mi contrato no ponía que tenía que decir lo que quisieras tú Manolo ahí estaba no lo sí señor bien dicho ahí oye que yo cuando era jugador de la selección española hubiera gustado ese tipo de la Remonta Bélgica quién ha marcado en Estonia el 12 marca Lukaku cuando se cumple la media hora de juego Estonia 1 Bélgica 2019 pasacalles pongas en lo que he estado viendo de Cristiano macho 111 goles si es una breca verdad en la historia o en la época mala dejado tiritando a ver si puede ser al Peter Parker hoy dan 8 Marta Sánchez futbolista dice Daniel que cristiano lleva el 7 en el que se lo dejaba ni vamos si detalles de 21 años que llevas no no Manolo en la Liga y en las ligas que lo lleva haciendo la calle ahí España es el mejor goleador del fútbol ya está creado con el la por los suelos que tiene el balón fuera España España no lo tira la gente qué bien a forcejeado la pobre qué es que ya es un os parece bien lo único que viene uno contra uno en la caída en la caída la columpiado a caer en el salón está pegado en el talón en las costillas luego la Colegiata fuerte fuerte físicamente cuándo va a perder una carrera le pone la mano en el pecho aldea lo matado no es ni falta nunca pitan falta mano en el pecho y si le puedes dar un poquito más mejor o sea para que lo mejor por favor a ver si va a seguir con no podía más tarde no sé a mí me hubiera gustado ser tentado pasa no hubiera durado no voy a ningún partido seguramente no hubiera dado una patada que me dio mi queridísimo amigo Arteche que nos está viendo seguramente que me partió el esternón y tíos conjuro porque me fui con una sensación de alegría Soler se quiere encargar penalti claro entre los dos busque también le protesta al inglés ahora le hacen falta la populus escribe Merce a la por la que la por le metió anteriormente a cruces amarilla para Ferrán a la cara de Taylor me pide calma el inglés no hay ni una jugada en el centro del campo es falta clarísima que pasa que para que no se atreve todavía no no nada no hay roja amarilla y me parte la primera impresión que tengo es penalti porque un jugador sueco saca la pierna está para arreglar mira ahí ahora tenemos la repetición Ferrán Torres poner la pierna en la pierna del jugador que colgaron claro claro porque primero el jugador el jugador que le empuja arriba le impide continuar la carrera y luego se encuentra con otro que ya acaba con el señor 7 es el que le hace la zancadilla y no se está tirando Ferrán porque está muy claro que la Tierra buscando la pierna de fuego por amarillas suficiente segunda cuestión y Alba cómo te busques ha hecho los Enrique que dejen de penalti penalti los ojos pero arriba estado esto para un minuto poder no solo están bien no pueden poner televisión yo no lo veo nada yo veo la pierna de Ferrán que busca el jugador es que ninguno y el salón que lo vuelve a ganar al sol señora sí pero el otro campista que recibe de espaldas al rival está muerte a dos metros del área salida Mari te regala esa cosa que lo hace siempre no lo no esto es lo hacen siempre está más el culo sexy este cómo se llama esta hora pido y ya está viene porque luego le pego un tiro no mejor pero si tú vas a presionar la salida de balón de hecho caca está bien a pedir la de cara al portero ese está muy hinchado triangulando entre los dos centrales y el portero y ahí van a morder cómo es lo que provoca y activa su arma fundamental que es el juego vertical encuesta bueno mejor para consola no participa casi nada porque hemos sido tremendamente superior es que estamos dominando todo pero las ocasiones me acuerdo de las de ello se establece que España es evidente que superior porque el partido lo demuestra pero la sensación es el partido feliz totalmente cada vez que llega la sensación de que sea no es un partido que diga viendo la repetición y es una estampa de sobra algún kilito no un poquito antes que has dicho a Forbes mejor de ellos se van a liar el de la lista Forbes no no no se vais acabado una manolo se ha metido por el medio de los dos centros ver space tampoco me parece todo yo creo que s recorte si esto lo hace con el Cholo Simeone Paco acaba de ser vamos a ver está claro que creo que es evidente lo que es evidente que está haciendo muy buen trabajo sin va presionando muy bien de forma muy agresiva eso provoca que tengamos errores muy bien porque aceptamos es porque aceptamos ese reto porque nos saltamos la línea dando un desplazamiento de 20 metro 100 para dentro del campo de amarilla nada y menos mal que las faltas un pelín dejara porque desde más cerca por ver la esclava yo creo que es el último que le ha entrado a ver que no le ha tocado pero lo mejor es la Vito se ha vuelto a equivocar pero es la tele con todos mis respetos para nada hay gol de Alemania en Liechtenstein lo marcas y mover en el de Alemania 2016 Spain Spain lo cambiaría nada no pues yo comimos pollo si fusiones Azpilicueta en Central Navas o a trabajar si no jugará en el Madrid de lateral derecho ahí sería mejor que bien lo has dicho si no juegas mañana lateral no funciona o Carvajal y olvídate de Jesusito Navas no van a volver a las elecciones para trabajar tampoco trabajáis trabajar que me lo ha dicho bien mejor es que no van a volver al colegio no le va a traspasar para que vuelva que marcan un gol a Italia y ni lo celebré marca no entiendo muy bien el motivo de la celebración del gol de vulgar pero de momento luego ha subido al marcador parece claro no estaba en posición antirreglamentaria así que de momento empate y 40 de juego Italia 1 Bulgaria un abrazo pasados 30 segundos qué porque ruge España hombre sobre Gerard Moreno Navidad como mínimo un par de minutos un par de minutos que todos nos vamos a ir a Leroy Merlin con más alto Leroy Merlin sabemos que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo y también sabemos de Leroy Merlin que tienes que tener más esto pero para cumplir todos tus platos bueno y por indudablemente que te encuentras los mejores precios para ayudarte con todos los gastos tú todo eso lo vas a encontrar en Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin ahora ataca España Manolo coqueto colabora finalmente Nelson corner Barcelona España bajado bastante el dinero y se ha descolocado y se había descolocado de acuerdo el penalti que no baja con la Juve la Juve no está mal no la Eurocopa yo creo que fue positivo comedores con Javi a buscar otra vez la derecha guerra jode no sé quién no soy rencoroso vosotros habéis hablado de que dice que no está en su mejor momento y no me comenta con tu padre le ha dicho eso que lo ha dicho eso hombre está todo grabado el submarino Isaac Peral que ha llegado ya a Cartagena no le tocó dos o tres minutos he dicho la temperatura corporal es la pierna buena hora es decir por fuera para buscar disparo Soler Soler ábreme la quiere poner Soler retrasa para Buster vendrá busca Ferrán sí que llega Jordi Alba centro Jordi Alba sabes lo que le pasa a Gerard Moreno la izquierda Manolo que como el regate lo tiene para buscar su pierna buena si le das para salir a por él quiera tiene que hacer de extremo claro no y tiene que irse en profundidad cosas que no hacer cuando ataca España es un segundo 9 no está jugando a la izquierda cuando haga pañales dentro del área chica esa para lavandería Granada con el director del llevas una sonrisa que no me enterado nada yo creo que si es que haya tenido tramos muy buenos pero las ocasiones no has tenido más más gracia la chaqueta Luis Enrique que no ha terminado satisfecho con su equipo en estos últimos minutos se marcha con gesto de preocupación se seca el sudor Jordi Alba cabizbajo busques al igual que todo quede en Estocolmo que nos aseguraría seguir dependiendo de nosotros mismos Soler cojea Soler coge a Miguelito un gesto raro en la cara se puede hablar de empate de Justo hay un número muy desequilibrado qué sirve la posición pero eso ya sabíamos que iba a pasar ahora sus últimos minutos que han coincidido con 2 robos de balón a qué tal Carlos que cuando un equipo la quiere sacar el atrás y pierde un par de ellas seguidas y el otro que presiona la recupera un instante los otros coge moral y los prunos cogen miedo los números son tiros a puerta 42 para Suecia antiguas a puerta en tiros fuera 12 para España la posiciones 7525 eso salía corners en 3 y en faltas 9 de Suecia por 4 de España pero creo que estamos 12 no si uno para asociados para España Jordi Alba y creemos Busquets porque UEFA se lo da a Busquets pero ya veremos los mejores de la primera parte Manolo el árbitro Huesca Cerete con errores y sobre todo un penalti escandaloso a Ford España que sacó 6832 el resto de los gordos de Europa están haciendo que está haciendo Italia grupo C Italia Bulgaria está ganando acabamos de llegar al descanso en todos los partidos 10 gol de Iniesta se te ha ido la pomarola celebrado vale pero en la paciente Lituania Irlanda 0 1 gana Irlanda Bélgica grupo empezó perdiendo contra Estonia finalmente remonto con dos goles de Anakin y Luke 12 que está haciendo chequea convenio Bielorrusia en ese grupo está ganando 1-0 así que le sacaría tres puntos Bélgica a Chequia Bélgica libre que está haciendo Alemania grupo J está ganando antes Liechtenstein hoy marco timo Werner el 01 en el debut de Hansi flick en su grupo Macedonia del Norte Armenia empata feo y Armenia de Caparrós es verdad que van primeros de grupo el grupo después de armeni de Macedonia bueno ahora ya armería líder y a un punto Alemania Inglaterra Inglaterra Inglaterra sería el líder y le sacaría dos juntitos en ese grupo Andorra San Marino 20 marcó el segundo partido de la ilusión y Lewandowski Albania 2-1 marcó el primero Lewandowski le empataron pero antes del descanso ha marcado Polonia segundo bueno que no te recuerdo que antes había jugado Jorge acero Kosovo España líder Suecia siete pero un partido menos si lo ganan que se pone primero de grupo y lo tienen que quitar a España daríamos todavía de los otros mundo es lo mismo Kosovo tres Grecia dos puntos no está jugando hoy Georgia colista con 1 mensajes Hevia conforme corre es lo que nos queda ya por ver a dama novio para dama en una selección nos engañemos no pero defensivamente siempre me crea las mismas dudas puede ser una pedrada como otra cualquiera pero es la mía vamos a hacerle caso al periodismo impositor de Manolo Lama y no vamos a criticar a Eric que no sea el defensa que merece la selección española que no está en la Eurocopa para llegar Moreno toda la vida los oyentes que dicen que si es posible que cambiemos las horarios otra vez es que estábamos en el barco pescando y en cuanto las hemos oído hemos abandonado la embarcación pensando que nos atacaban tirar agua ahora le pregunto si queréis algún cambio y te ha parecido la primera parte esperamos de la segunda primero gema con los Super Amigos de la gama Citroen pro como nos lo ponen de sencillo cada día madre mía es que no podemos estar sin ellos ya verás que con ellos todo va a ser mucho más sencillos sobre todo este mes cuando te ponen este regalo entre manos el Citroen lo tienes ahora con hasta 6000 de ventajas y solo para ti y ya sabes a estas alturas que es muy muy buena en todo lo que hace y además viene con autonomía de hasta 330 km carga rápida hasta el % en solo 30 minutos tienes hasta 1275 kg ahí es nada de carga útil disponible en tallas para que escojas lo que más necesites conducción en modo de confort en fin como ves con él todo son ventajas así que no lo dudes y únete al súper equipo de Citroen