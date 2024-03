EPISODIO 6: La Verónica limpia el rostro de Jesús

El verdadero rostro de Dios es el del amor entregado, aun en medio del sufrimiento. El rostro de Dios se nos ha mostrado saliendo de la niebla y el humo de lo abstracto y escondido, para que el ser humano entienda que la auténtica belleza está en la entrega de amor. La existencia humana comporta siempre una inevitable carga de sufrimiento. No es el sufrimiento, per se, nunca bueno. Pero si ese dolor se lleva desde el amor, desde la donación de uno para que la vida de los demás sea mejor, ese dolor cobra sentido. Y se carga de belleza. Belleza y amor van tan intrincadamente conectados que es la donación amante de uno mismo a los demás, la que hace que se pueda captar belleza en lo aparentemente deforme y grotesco y escandaloso, como la Cruz de Cristo. ¿Qué otra clave nos recuerda la Verónica? Cada gesto de amor y de cuidado que tengas con el que sufre, además de cargarse de belleza, es un gesto infinito que no se agota porque recuerda a la condición humana su verdadera razón de ser, la de seres que aman.