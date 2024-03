EPISODIO 2: Jesús carga con la cruz

¿Con cuántas cruces cargamos a los demás que podríamos evitarles? A veces cruces tan simples como nuestras reacciones destempladas. Nuestro pagar la cotidianeidad que nos agobia con los que tenemos cerca. Nuestros miedos, nuestros enfados, nuestras preocupaciones. Cargar a otros con cruces es cargarles con nosotros mismos. No ponerles a ellos por delante de nosotros. Delante de ti. Olvidarnos de los demás y de sus propias situaciones para dejar que solo el yo, sea el centro de todo cuanto existe. Cuántas cruces hacemos cargar a otros de modo tantas veces inconsciente y casi sin querer. Cuánto necesitamos la memoria, no olvidar, resituarnos siempre. Cuánto no dejar de mirar a Jesucristo, memoria y amor de otra manera de estar.