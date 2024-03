EPISODIO 3: Jesús cae por primera vez

No hay vida ninguna que no tenga caídas en su historia. No hay vida ninguna sin errores, sin pecados, sin momentos de desacierto y daño cometido. Los seres humanos estamos hechos así. Algo, tan real, tan de toda biografía, que nos sitúa de frente a la necesidad del perdón. Necesitamos ser perdonados. Levantados cuando caemos estrepitosamente. Mirar a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz que nosotros cargamos a otros tiene el inmenso valor del perdón. De recordarnos que tu perdón nace del perdón de Dios. Que otro antes que tú perdonó total y radicalmente. Que, si Dios mismo es capaz de perdonar tu caída, cayendo él mismo bajo el peso de nuestros males, nosotros estamos llamados siempre a hacer lo mismo. Tú estás llamado siempre a hacer lo mismo. Alzar a los que caen ante ti, incluso sobre ti, con el perdón.