EL SHOW DE LA PANTERA ROSA: Henri Mancinni y Doug Goodwin

Todo empieza en 1963, cuando, para la película "La pantera Rosa" dirigida por Blake Edwards, Friz Freleng, acepta el encargo de realizar una animación para los créditos de dicha película. Realmente la pantera rosa en ese film, es un diamante valiosísimo. Una joya que corría el riesgo de ser robada, pero que el inspector clouso, interpretado por Peter Sellers, defendería a pesar de su torpeza. La música que acompañaría a esos créditos donde se descubría a la pantera rosa, fue compuesta por HENRI MANCINNI.

En 1964 Friz Freleng decidió hacer un corto con el personaje y logro un oscar al mejor cortometraje animado e inició una saga de historietas que duraría más de quince años.

Y en 1969 comienza "EL SHOW DE LA PANTERA ROSA". La popular serie de tv con la pantera rosa como protagonista y en su cabecera sonaba Panther, Pink Panther From Head To Toes compuesto por Doug Goodwin e interpretado por The Barbatsalos.