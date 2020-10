Como suele pasar siempre, el interesado es el último en enterarse. Y en este caso, Alicia Calleja, presentadora de Versiones Encontradas, desconocía que hoy asistiríamos a su propio funeral. En él, amigos y familiares nos descubren cómo es Alicia en el día a día hasta decidir si finalmente tiene sitio en el cielo, o no...

El programa de hoy tiene su versión en video, que podrás encontrar en cope.es

En el recorrido del homenaje, repasamos las Versiones Encontradas del tema "Never Can Say Goodbye", originalmente interpretada por The Jackson 5y que a lo largo de los años ha tenido muchas y buenas versiones, como la de Gloria Gaynor