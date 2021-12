Especial Nochebuena en Versiones Encontradas repasando "Las Christmas" de Wham!

Un reencuentro de todas las voces que forman o han formado parte de Versiones Encontradas. Desde Santiago Ruiz de Azua, hasta nuestra particular Lola Flores. Pasando por Alicia Calleja, Jose Luis Peña, Carlos de Albacete, o Cándido, Carmen Puri, Noticito y las entrañables Antxoni y Xixili.

El resultado, algo más travieso de lo previsto. Pero sin duda, un programa que te ambientará en estas fechas y te hará buena y entretenida compañía.

LAS CHRISTMAS:

Repasamos entre gamba y gamba, las Versiones Encontradas de "Last Christmas" de Wham!, grupo formado por Andrew Ridgeley y George Michael.

Según cuenta Andrew Ridgeley en sus memorias, en febrero de 1984 George Michael y él, estaban en casa de los padres del primero en Hertfordshire, viendo un partido de futbol. Cuenta Andrew que para cuando se dieron cuenta, George había desaparecido hacía rato, para subir a la habitación de su infancia. Cuando regresó a la sala, una hora después, llegó entusiasmado y les hizo subir a la habitación. Tenía algo que compartir con ellos. Era la introducción y la seductora y melancólica melodía del coro de Last Christmas.

La canción se grabó en agosto de ese mismo año en los estudios Advision de Londres. Michael pegó motivos navideños en el estudio para ambientarse en el contexto de la canción a la hora de grabar.

Poco después se grabó el videoclip, en Suiza, con las cantantes de acompañamiento Pepsi y Shirlie, y la modelo Kathy Hill. En 2019 se remasterizó ese trabajo en 4k





Recientemente Last Christmas ha pasado a ser el título de una película protagonizada por Emilia Clarke, a la que recordarás por ejemplo, por interpretar a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, La Madre de Dragones y Rompedora de Cadenas, a la que pudimos ver en España rodando algunas escenas de la serie, en la localidad de Zumaia.

Clarke protagoniza la película Last Christmas, junto a Henry Golding , Michelle Yeoh y Emma Thompson. La banda sonora de Last Christmas incluye 3 canciones de Wham! entre ellas "Last Christmas" y ‘Everything She Wants’. Ella es la interprete en la película, de una de las mejores y más recientes versiones de la canción que nos ocupa.





Además de ella, han sido muchas las voces conocidas que han revisado este tema a lo largo de las décadas. Meghan Tainor, Taylor Swift, Ariana Grande, Kelly Clarkson, etc.

Escucha nuestra selección en el podcast del programa y pasa un rato entretenido con nosotros.

¡Feliz Navidad!

Esta es la Letra oficial de "Last Christmas"

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special





Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me, baby

Do you recognize me?

Well, it's been a year

It doesn't surprise me

Happy Christmas

I wrapped it up and sent it

With a note saying "I love you"

I meant it

Now I know what a fool I've been

But if you kissed me now

I know you'd fool me again





Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special

Oh, oh, baby





A crowded room

Friends with tired eyes

I'm hiding from you

And your soul of ice

My god, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover, but you tore me apart

Now I've found a real love. You'll never fool me again

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas