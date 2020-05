The New Raemon: “Quiero que cuando la gente venga a un concierto mío sientan que es único”

Los Tiempos Modernos de hoy se encienden al ritmo del nuevo disco de The New Raemon, “Coplas del andar torcido”. Se trata del séptimo álbum de estudio del artista barcelonés que nuevamente nos invita a indagar en sus pensamientos más profundos hechos canción y de los que hemos disfrutado y por supuesto, reflexionado. Ramón Rodriguez, The New Raemon, nos atiende, por teléfono, desde su casa en un pueblo del Maresme. Un lugar de ensueño donde vivir y seguramente donde pasar un buen confinamiento. Desde ahí lleva a cabo, como él dice, “su oficio”, el escribir canciones. Canciones que esta vez nos han llevado a lo más profundo de su corazón y en las que nos ha invitado a sumergirnos en sus pensamientos. Gracias a estos 11 nuevos temas de “Coplas del andar torcido” le conocemos un poco más y confiesa que no le da miedo haber compartido todo esto a través de sus canciones.

“Coplas del andar torcido” se publicó el pasado 22 de abril, en pleno confinamiento. Que se haya publicado en mitad de una pandemia, por ver el lado positivo a todo esto, ha favorecido a que sus fans de siempre pudieran deleitarse de este disco al completo, escuchándolo como antes hacíamos, de principio a fin. Porque si algo hemos tenido estos días ha sido tiempo de sobra. Ahora nos toca esperar a que los conciertos puedan llevarse a cabo para poder escuchar estas nuevas 11 canciones (no queremos que se deje ninguna en el tintero) sobre los escenarios. Eso sí, tiene claro que prefiere hacer menos conciertos con un aforo reducido para que sean especiales. Lo que quiero es que cuando la gente venga a un concierto mío yo pueda dar la mejor interpretación posible y que yo me emocione ahí y que pasen cosas en un concierto” afirma. Ojalá ese día llegue lo antes posible y así reafirmar que “Coplas del andar torcido” es uno de los mejores discos que nos ha regalado este extraño 2020.