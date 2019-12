"Quien tiene por qué vivir, encuentra casi siempre el cómo"

El misterio de la muerte es muy recurrente. Pero es igual de importante explicar qué es morirse y lo que ocurre anteriormente. Para ello, en 'Siempre Aprendiendo' abordamos el tema de los cuidados paliativos ante la persona que sufre o está a punto de morir en días, semanas o meses.

La primera necesidad de estas personas es sentirse acompañados, protegidos y ayudados para responder a las cuestiones más importante sobre la existencia, lo que se viene encima cuando ve que el horizonte de su existencia es corto. Una realidad que hay que afrontar con esperanza y ayudarle para que reciba los cuidados necesarios.

Eliminar el dolor es lo más importante, pero el acompañamiento desde un punto de vista psicológico, espiritual y familiar se antoja igual de imprescindible, máxime en unos tiempos donde ha cogido fuerza conceptos como el suicidio asistido o la muerte digna, que consiste en eliminar cualquier dolor. Un fin loable, el de poner fin al dolor, pero en realidad la eutanasia no aporta una solución a la persona que sufre. La eutanasia quita la vida, no el dolor.

Y es que el cuidado de la persona moribunda es una forma de asumir el don de la vida con dignidad hasta el final, cuando no es posible tratamiento alguno. No es una cuestión de fe, por lo que es falso la premisa de que el creyente puede defender el suicidio asistido. La muerte no es una cuestión religiosa, sino una experiencia humana.

El documento presentado hace unas semanas por la Conferencia Episcopal Española “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida”, se refiere precisamente a acoger los últimos momentos. Por contra, los que defienden la cultura de la muerte, hacen referencia a cuatro conceptos que deben ser revisados:

El sufrimiento insoportable: A día de hoy, el dolor físico de los que sufren no es insoportable gracias a los avances médicos. Por otro lado, existe el dolor moral o personal, de la familia y el propio enfermo, ya que hay una ruptura interior de que se acaba la vida. Ese sufrimiento espiritual o psicológico se afronta con el acompañamiento para que el sufrimiento no sea insoportable.

La muerte digna: No podemos hacer referencia a este concepto como si la vida humana pudiera ser indigna. La vida nunca es indigna. No depende de la raza, sexo, religión, poder económico o las cualidades físicas o psicológicas. La dignidad de la vida es tener vida. Las enfermedades o el sufrimiento no las convierten en indigna.

La libertad de la persona es absoluta, pudiendo decidir sobre su vida: tu no eres un ser solo para ti mismo, sino también para los demás. Cuando alguien muere deja a sus seres queridos rotos de dolor y de vacío. Por ello, nadie puede decidir quitarse de en medio así como así. Hay mucha gente que depende de ti.

Gasto médico elevado para mantener con vida a los enfermos terminales: Hay quienes piensan que si la vida no tiene sentido para una persona, para qué cuidarle. La atención supone un gasto, pero la eutanasia elimina la vida de quien sufre.

Ante tal sufrimiento en los últimos días, la propuesta de la Iglesia es buscarle un sentido a la vida. Quien tiene un por qué vivir, encuentra casi siempre el cómo. De hecho, el Papa Francisco apuntaba al respecto “tu puedes preguntar quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres, pero pregúntate para quien soy yo”.

Es una pregunta que lleva una misión. Eres alguien para alguien. Y ante este planteamiento, el Santo Padre respondía: “Eres para Dios, pero él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, dones y carismas que no son para ti, sino para otros”. Tus cualidades son dones para que lo disfruten los demás, y no puedes privarles a los demás de ello.

¿Y cómo ayudar a quien está a punto de morir? Requieren la atención en cuatro vertientes:

Físicas: Es la limitación del dolor corporal que hay que sanar.

Psíquicas: El enfermo necesita sentirse querido, seguro, ver que le apoyan. Amar y que le amen.

Espirituales: Si es creyente, debemos acercarle a Dios.

Familiares y sociales: Si el enfermo se da cuenta de que la familia no es atendida ante su sufrimiento, se hunde. Las familias también requieren de atención.

Aplicar la medicina paliativa a estos pacientes permite prolongar la vida, pero sabiendo que esta se acaba. Solo sirve para mejorar su bienestar. No es obstinación médica, es decir, aplicarle un tratamiento para que sobreviva a cualquier precio pese a su comprobada ineficacia.

En cuanto a la sedación paliativa, si bien es cierto que podría acortar la vida su suministro, es legítimo para eliminar el dolor. Lo que no es legítimo es sedar a una persona para acabar con su vida. Se debe emplear en situaciones concretas, para aliviar el sufrimiento.