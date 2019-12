¿Es más ecológico un árbol de Navidad real o de plástico? Descubre las recetas para cuidar de la naturaleza

¿Es más ecológico emplear un abeto de Navidad verdadero o adquirir uno de plástico que pueda emplearse muchos años y evitar la tala de árboles? La respuesta a día de hoy no está muy clara. Y es que todos tenemos claro que la obligación del hombre es cuidar del medio ambiente. Lo que no está tan claro es cómo hacerlo. Por ello, Josetxo Vera se une en su podcast a la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid y nos habla de ecologismo. Por cierto... ¿sabes lo que propone la Iglesia al respecto? ¡Realiza el test antes de continuar!

La ecología se ha convertido para muchos en una nueva religión, donde tirar el papel al contenedor amarillo es más grave que no pagar impuestos. Al otro lado, están los negacionistas, que viven el ecologismo como un dogma que le han impuesto, y de la que se declaran 'ateos'. En el término medio está la virtud. Basta con tener más sensibilidad y corazón para asumir el cuidado de la Creación como un elemento de nuestra vida.

Ya en el siglo XIII San Francisco de Asís dejó un hermoso cántico a las criaturas. Por su parte el Papa Francisco, en su Carta Encíclica 'Laudato si' sobre el cambio climático, decía “alabado seas, mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierva, la hermosura de la Creación”.

En cualquier caso, da igual si la Creación está o no en peligro. Hay que cuidarla, mirarla con cariño, amor y agradecimiento. Es a lo que nos invita la Iglesia. Para ello, existen cuatro elementos que nos pueden ayudar:

El concepto de conversión ecológica: Consiste en rodearse con la Creación, que es un don de Dios, el don de la Tierra que hemos de cuidar. El hombre existirá mientras haya Tierra. No hay vida sin planeta. Algún día lo habrá en otro planeta, pero aún no. En la actualidad, se pueden medir los recursos de los que disponemos, y nos empezamos a dar cuenta de que tenemos carencias. Cuando en la Génesis Dios decía 'Creced, multiplicaos y dominad la tierra”, llevaba implícito en su mensaje el mandato de cuidar la Tierra.

La contaminación genera un cambio climático que los científicos aseguran es consecuencia de la acción humana. Y es que el hombre es la única especie que genera residuos que la naturaleza no puede acoger. Tenemos que limitar el uso de los recursos que no son renovables. La cantidad de agua dulce es constante pero la demanda aumenta. Ante todos estos problemas, algunos sostienen que la solución es la ciencia y la tecnología. Otros, por contra, consideran que el problema somos los humanos, por lo que lo que contribuirá a tener un planeta verde es que haya menos humanos. Dos extremos viciados que no son propiamente cristianos.

Mirada a la Biblia en torno a la Creación: Toda la Creación es muy buena con una ley propia que hay que respetar. En la Biblia aprendemos que todos los seres vivos tienen un valor propio ante Dios. Cada criatura tiene una función, ninguna es superflua. No podemos estar tranquilos cuando una especie desaparece. También se aprende que todo el universo material es una expresión del amor de Dios, como el agua, el cielo o las montañas, tal y como recoge el Papa.

La ecología integral: Un concepto que incorpora dimensiones humanas, sociales y económicas. La ecología económica es la que tiene que pensar mejor el trato que se hace sobre los recursos. Cómo proteger el medio ambiente para que el desarrollo sea humano y el bienestar lleguen a todas partes. Por otro lado, en la ecología social la familia tiene que ser preservada como un bien desde las administraciones. Buscar lo que genera falta de justicia o déficit de libertad.

El bien común: Es el gran bien que se echa más en falta. Es el conjunto de convicciones de la vida social que nos permite ser lo que somos. Cuando uno pone su bien particular por encima del común, se carga el bien de los demás. Es la herramienta necesaria para vivir bien.