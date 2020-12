Miki, agradecido a Eurovisión: "Si no hubiera ido, probablemente no tendría ya dos discos"

Miki pide dos deseos para 2021: poder abrazar a sus abuelos y hacer conciertos "en condiciones". El exconcursante de "Operación Triunfo" ha sufrido en sus propias carnes este aciago año para la cultura y la música. La pandemia del coronavirus le ha impedido disfrutar de un 2020 repleto de conciertos y shows en directos. Sin embargo, el confinamiento ha traído consigo el nacimiento de su segundo disco: "Icerbeg". Un álbum con el que "recupera" la música de su adolescencia, cargado de "energía, historias y emociones" a través de canciones que invitan a bailar y "a sacar lo más positivo de la vida". Y es que tras un año tan terrible como el 2020, nada mejor que un chute de optimismo y alegría 'made in Terrassa'.

El artista catalán sigue siendo, también, el último representante de España en Eurovisión. Miki acudió a Tel Aviv 2019 con la canción "La venda", donde quedó en el puesto 22. El cantante cedió el testigo a Blas Cantó, pero el murciano tendrá que esperar hasta mayo del año que viene para consumar su experiencia eurovisiva en Róterdam. En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, Miki no reniega de su paso por "Operación Triunfo" y Eurovisión. Todo lo contrario: da las gracias porque eso ha permitido convertirse en el primer 'triunfito' de su hornada en tener dos discos en el mercado. "Lo llevo con mucho orgullo. Si no hubiera sido por esto, no estaría sacando mi segundo disco probablemente", señala.