Soraya desvela la dura situación que vivió en su paso por Eurovisión: "No me dejaron decidir nada"

Han pasado ya doce años desde la actuación de Soraya en Eurovisión 2009, pero la extremeña todavía tiene una espinita clavada de aquella experiencia. No sólo por el mal resultado cosechado - quedó penúltima, sólo por delante de Finlandia -, sino también por las dificultades que tuvo con TVE a la hora de liderar el proyecto. En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión", Soraya confiesa que no es capaz de poder ver su actuación en aquella noche en Moscú. "No quiero verla porque no tengo la necesidad de sufrir. Yo no pude elegir absolutamente nada, salvo el traje. Me da rabia porque quienes me conocen saben que a mí me gusta cuidar mis proyectos y a día de hoy, ver esa actuación me da rabia", explica.

Soraya se lamenta que desde TVE le impusieran todo, hasta la coreógrafa. "Yo no había trabajado nunca con ella, ni tampoco con los bailarines con los que acudí al festival. Y si tú no vas con tu gente de confianza te entran los miedos", explica. Pese a todo, Soraya se muestra satisfecha de su trabajo en el festival porque hizo "los deberes". "Cumplí con lo que me habían pedido, a pesar de esa coreografía tan insoportable y complicada", señala.

Con el paso de los años, Soraya ha conseguido encontrar la explicación que esconde tanta imposición por parte de TVE. "Cuando ganas firmas un documento en el que dejas todo el proyecto en manos de TVE. Ellos dan a entender que Eurovisión es suyo y lo controlan ellos, pero no podemos olvidar que quien se sube al escenario es el artista. Me consta que ha habido compañeros que han podido hacer cosas otros años, pero otros como yo no han podido hacer nada y que han sido todo órdenes", se lamenta. Soraya cree que, pese a todo, compensar ir a Eurovisión, "pero hay que ir con la mente de que es un proyecto junto a TVE y que ellos controlan". Y eso es algo de lo que tuvo oportunidad de hablar con Blas. "Le dije que no se olvidara nunca de que quien se sube al escenario es él", desvela.

Sobre la preselección en la que obtuvo el pasaporte a Eurovisión, Soraya recuerda que no tenía claro que pudiera ganar puesto que veía a Melody muy fuerte. "Su actuación era visualmente muy interesante. En ese momento éramos rivales, pero ahora Melody me parece una de las personas con más arte de este país. Me gustaría que algún año nos representara en el festival", concluye.