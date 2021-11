Pasaporte a Eurovisión 2x05: Eva Mora, los jefes de delegación españoles y el folk en el festival

El año 2021 agota sus días mientras la temporada eurovisiva calienta motores. El Eesti Laul de Estonia ha dado luz verde a la nueva carrera en busca del próximo triunfo eurovisivo. En el nuevo programa de "Pasaporte a Eurovisión" repasaremos con César Fernández las novedades en la preselección del país báltico y las últimas noticias que nos llegan desde Grecia, Albania y Georgia. Tampoco nos olvidaremos de repasar las noticias relacionadas con el Benidorm Fest, la preselección organizada este año por TVE para elegir a nuestro representante. Comentaremos las candidaturas confirmadas de Rayden, Varry Brava, Marta Sango o Tanxugueiras y el 'coitus interruptus' de Ana Mena, jugando con las expectativas para promocionar su nuevo trabajo.

Relacionado con el anuncio de Tanxugueiras, Óscar Cabaleiro hará un repaso a la suerte del folk en Eurovisión. ¿Debe España apostar por este género? Además, Daniel Márquez nos anticipará la fiesta del Eurovisión Junior recordando a todos los cantantes que han participado tanto en el formato infantil como en el sénior.

Pero el programa de esta semana viene marcado, sin duda, por la entrevista a Eva Mora. La jefa de delegación de TVE en Eurovisión hablará sobre el Benidorm Fest, sus primeros cien días al mando y cómo encara las próximas participaciones. Y deja varios titulares. El primero es que tiene canción favorita para la preselección. "Hay una que me encanta porque se adapta a mi estilo, pero creo que existe otro tema que la supera. Que es la canción. Es un tema que podría funcionar muy bien fuera de nuestro país", ha dicho. También que su cabeza no está en la temporada de 2022, sino en la de 2023. "Soy consciente de que hemos llegado con el tiempo justo a esta temporada. Y eso ha hecho que mi cabeza no esté en 2022, sino en 2023. Hay que empezar a trabajar a tope una vez acabe el festival. Ahora estamos en un momento de cambios y transición y estamos cumpliendo con los plazos. El problema es que aquí no vale salvar los muebles, sino hacerlo lo mejor posible con los factores que tengo", ha reconocido.

Aprovechando la visita de Eva Mora, con nuestro Iván Iñarra viajamos en el tiempo para recordar a todos los jefes de delegación que ha tenido España en Eurovisión. ¿Desde cuándo existe este cargo? ¿Quién ha durado más? ¿Qué legado deja cada uno? ¡Dale al play y disfruta ya del nuevo programa de 'Pasaporte a Eurovisión"!