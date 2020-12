El día que Pepe Domingo Castaño pudo ir a Eurovisión

En anteriores programas de “Pasaporte a Eurovisión” hemos desgranado la historia de las preselecciones españolas en nuestros 60 años de participación en el Eurofestival. En el podcast de esta semana, Iván Iñarra inicia un serial donde desvelará algunas de las opciones que se quedaron bajo llave bien guardadas en el cajón de la mesa de decisiones de TVE.

La cadena pública organizaba preselecciones de forma habitual en los años 60 y 70 y cuando no lo hacía tenían atado y bien atado a quién elegir, como el caso de Raphael. Hay que viajar hasta 1974 para encontrar una preselección interna con varios candidatos. La prensa de la época comentó que había una batalla entre melódicos, atraídos por el exitazo de “Eres tú” el año anterior y folklóricos, porque la dirección de TVE veía con buenos ojos un producto nacional. En esa lista se coló Julio Iglesias. Por entonces, la carrera de nuestro artista más internacional estaba algo estancada. Todavía no había dado el salto ni de lejos a América, y se le resistía el Reino Unido. Así que... ¿por qué no volver a intentarlo con Manuel Alejandro y otro bonito tema? “Manuela” fue un hit y sí, estuvo en la mesa de TVE. Pero como ya había ido a Eurovisión y el tono melódico había predominado en años anteriores, TVE tenían querencia más por otras candidaturas.

Dolores Vargas, la hermana del Príncipe Gitano y apodada "La Terremoto”, también se quedó a un paso ese año. Quizá porque su dinamismo interpretando la canción andaluza guardaba gran semejanza con el estilo que acreditó a Lola Flores, María Dolores Castellón Vargas tenía gracia para dar y regalar a manos llenas. En 1974, TVE dejó caer a las disqueras que quería algo ‘typical spanish’ y decidida a triunfar en todo el mundo, se presentó a la selección interna de TVE para representar a España en el Festival de Eurovisión, que ese año se celebraba en Brighton. Su canción llevaba por título Macarrones e intercalaba alguna palabrilla en inglés, como very good o sexy bomb.

Paloma San Basilio también pudo ir antes a Eurovisión. Presentó tres canciones en los años 1977 y 1978 a la selección interna de TVE. En el 77 presentó “El Color del Mar” y después “Dónde vas”, escrita por José Luis Perales y uno de los más importantes productores musicales latinoamericanos, Bebu Silvetti. Perdió contra Micky y su “Enseñame a cantar”, algo que no le sentó bien. No obstante, en 1978 lo volvió a intentar con otro tema llamado “Secretos” del mismo Bebu, pero no pudo ser.

Las preselecciones internas de TVE están llenas de sorpresas y un nombre muy querido en esta casa, COPE, también quiso ir a Eurovisión y casi lo consigue. Fue en 1978, pleno espíritu de la transición y un gallego, de Padrón cantaba a nuestro pueblo. En 1978, la discográfica de Pepe Domingo Castaño presentó su candidatura a TVE con este tema muy en la línea de las canciones de la transición. Quedó en aquella votación interna justo detrás de “Bailemos Un Vals” de Jose Velez.

Victoria Abril, tras terminar su etapa de azafata en “Un, Dos, Tres”, probó suerte con la música y sus mentores musicales vieron la oportunidad de lanzarla a través de Eurovisión en aquel año 1979. En el año de Betty Missiego también se postularon Los Pecos. En aquellos tiempos había un fenómeno fan muy fuerte. Era la época del surgimiento de Pedro Marín, Miguel Bosé o Iván, un perfil de chico sensible, guapo y que ocupaba portadas y sueños adolescentes… Pecos, este dúo de hermanos madrileños de San Cristobal de Los Ángeles, ya había logrado un hit en el 78 con “Acordes”, que por cierto también presentaron a la preselección de aquel año, y su lanzamiento internacional pasaba por Eurovisión. Sin embargo se quedaron en la preselección a puerta cerrada que ganó Betty Missiego.

Pero aun hay más. Rumba Tres, los de “no sé no sé tus ojitos que me vuelven loco” también presentaron una canción. Era la época de la rumba kinki con aquel cine navajero que se llevaba en los primeros años de la democracia.