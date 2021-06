Cuando Italia estuvo a punto de ganar a ABBA en Eurovisión... y los italianos se enteraron un mes más tarde

El grupo de rock Måneskin logró el pasado 22 de mayo el tercer triunfo de Italia en Eurovisión tras las victorias de Gigliola Cinquetti y Toto Cotugno. Un resultado histórico que incluso puede parecer exiguo dada el brillante paso de la RAI en sus diferentes participaciones. En "Pasaporte a Eurovisión" hemos querido dedicar el último podcast de la temporada para rendir un homenaje al país ganador. Con César Fernández repasamos el arrollador éxito de Måneskin tras llevarse el micrófono de cristal y el resto de la actualidad eurovisiva. Además, Oskar Cabaleiro comentará las últimas participaciones de Italia tras su vuelta al concurso en 2011 e Iván Iñarra usará su máquina del tiempo para revivir cómo fueron los dos festivales que ya se han celebrado en territorio italiano.

Por último, Daniel Márquez comentará las anécdotas más sorprendentes del paso de Italia por Eurovisión. Como por ejemplo cuando estuvieron a punto de ganar a ABBA y los italianos no se enteraron de nada hasta un mes después. En 1974, Francia, Suecia e Italia eran los grandes favoritos para ganar. Con la retirada de Francia, la cosa quedaba entre Suecia e Italia. Ya sabemos que ganó el grupo sueco ABBA, pero Italia quedó segunda, a pocos puntos de la victoria, gracias al retorno de Gigliola Cinquetti y el tema "Sì".

Los italianosno lo supieron hasta un mes después porque Italia decidió no emitir en directo Eurovisión. El festival se celebró en abril e Italia se encontraba por entonces en plena campaña política ya que al mes siguiente se iba a votar en referéndum si ilegalizar el divorcio o no. Y, claro, con una canción que se titulaba “Sì”, la polémica iba a estar servida.La RAI pensó que hacer popular una canción titulada “Sì” podría influenciar en el voto. Así que decidieron ocultar la canción y todo lo relacionado con el Festival de Eurovisión hasta después del referéndum. Así que los italianos no vieron Eurovisión 1974 ni supieron de su resultado hasta un mes después.

¡Todo esto y mucho más lo puedes escuchar ya en nuestro último programa de la temporada de "Pasaporte a Eurovisión"!