Analizamos la primera semifinal de Eurovisión 2021: ¿qué países se clasificarán?

A menos de un mes para Eurovisión 2021, las casas de apuestas echan humo vaticinando qué país sucederá a Países Bajos en el palmarés. "Pasaporte a Eurovisión" ha grabado un programa especial donde todos sus colaboradores se han reunido para comentar las canciones que competirán en la primera semifinal del certamen, cuya gala se celebrará el martes 18 de mayo en Róterdam. 16 países pugnarán por hacerse con una de las diez plazas que dan acceso a la gran final del sábado 22. ¿Qué representantes se quedarán fuera? ¿Cuál será la gran sorpresa de la noche?

Para Oskar Cabaleiro, César Fernández, Daniel Márquez e Iván Iñarra hay cuatro claros favoritos para la clasificación: Lituania, Suecia, Malta y Chipre. Todos coinciden en que The Roop, Tusse, Destiny y Elena Tsagrinou estarán en la final. Por el contrario, creen que la eslovena Ana Soklic y el macedonio Vasil no tienen opción alguna de conseguirlo. Candidaturas a priori potentes como las de Rusia, Ucrania o Azerbaiyán no logran un pleno consenso y hay muchas dudas sobre el papel que podrán hacer la australiana Montaigne - primera representante de la historia de Eurovisión que no pisará el festival al no poder salir de su país por la pandemia - el noruego Tix o los ucranianos Go_A.