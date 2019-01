Vanesa Martín “Todas las mujeres que habitan en mí”

Tiene de especial que sus ojos miran y ven la vida de tal forma que el mundo se siente alago al ser observado por ella. Quizás no se de cuenta, pero cuando habla de echarse en los brazos de quien la ama son caricias que reciben miles de personas que sienten el consuelo en su música.



Con una voz que es un mercado de sentimientos donde el amor y el desamor no tienen precio. Vanesa Martín regresa para contarnos que en cada una de sus canciones hay una parte de su ser. Su nuevo trabajo se llama “Todas las mujeres que habitan en mi”.



Un trabajo donde vuelve a demostrar que la música también acaricia la piel.



La artista Malagueña ha pasado por Oído Cocina para hablarnos de las mujeres que habitan en ella, y especialmente de la que disfruta con la comida. No te pierdas la receta que nos da del gazpachuelo malagueño y de algunos de los sitios que recomienda para ir a disfrutar del buen comer y el buen beber.