Recetas fáciles para hacer en casa con Cristina Oria

A los que nos gusta la cocina y el buen comer nos encanta hablar con gente del gremio para que nos hagan participes de sus trucos y forma de elaborar los platos. Y es que una misma receta tiene muchas interpretaciones dependiendo de quién la realice. Porque lo bueno que tiene la cocina es que no es una fórmula matemática exacta.

Hoy nos vamos a dejar llevar por la Chef Cristina Oria. Una mujer tan apasionada de lo que hace que se puede decir que la gastronomía le ha cambiado la vida a ella y al resto de su familia. Cristina Oria acaba de publicar el libro mis recetas favoritas para hacer en casa y nos ha dado algunos detalles de estas recetas.

En Mis recetas favoritas para hacer en casa, la chef Cristina Oria recoge sus recetas favoritas para hacer en casa, ya sea para elaborar menús diarios para la familia como para ocasiones especiales.

Más de 80 desayunos, comidas y cenas fáciles de elaborar, en las que cobra importancia la materia prima y pensadas para gente sin tiempo que no quiere renunciar a comer bien. Un libro en el que la autora comparte su estilo de vida junto con su familia, nos enseña su huerto y nos ofrece una experiencia gastronómica completa.

"No sé dónde empieza el trabajo y dónde empieza mi familia ya que todo se funde en un propio universo que hemos creado mi marido y yo junto a nuestros dos hijos, en el que saltamos sin apenas darnos cuenta de los eventos de catering a los restaurantes, al huerto, al cole de los niños o a cocinar con ellos en casa. Lo que me faltaba en esta ecuación y que siempre me había hecho mucha ilusión, era tener mi libro de recetas. Mi intención es que el libro refleje lo mejor posible cómo somos nosotros y lo que intentamos transmitir a diario en nuestros espacios, redes sociales o forma de vida, y qué mejor manera que compartiendo recetas que hago en casa, tanto para nosotros como para mis invitados."